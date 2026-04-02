Altenkirchen-Flammersfeld
Zuschüsse sollen Weg zu Dorf-Fusionen erleichtern
Grundsätzlich will die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld die Fusionsbereitschaft einzelner Dörfer finanziell honorieren
Grundsätzlich will die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld die Fusionsbereitschaft einzelner Dörfer finanziell honorieren.
Monika Skolimowska. picture alliance/dpa

Zusätzlich zum Land will auch die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammerfeld etwaige Zusammenschlüsse von Ortsgemeinden finanziell fördern. Nur das genaue Prozedere muss noch festgezurrt werden.

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Die Frage nach dem Ob ist geklärt, das Wie noch nicht: Der Rat der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld hat jüngst einstimmig (bei sieben Enthaltungen aus der AfD-Fraktion) einen Grundsatzbeschluss gefasst, wonach für freiwillige Zusammenschlüsse von Ortsgemeinden, zusätzlich zu etwaigen Landesgeldern, eine finanzielle Zuwendung gewährt wird.

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