Zusätzlich zum Land will auch die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammerfeld etwaige Zusammenschlüsse von Ortsgemeinden finanziell fördern. Nur das genaue Prozedere muss noch festgezurrt werden.
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Die Frage nach dem Ob ist geklärt, das Wie noch nicht: Der Rat der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld hat jüngst einstimmig (bei sieben Enthaltungen aus der AfD-Fraktion) einen Grundsatzbeschluss gefasst, wonach für freiwillige Zusammenschlüsse von Ortsgemeinden, zusätzlich zu etwaigen Landesgeldern, eine finanzielle Zuwendung gewährt wird.