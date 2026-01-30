„Mein Lokal, Dein Lokal“ „Zum Ventil“ Wehbach kocht sich an die Spitze Daniel-D. Pirker 30.01.2026, 06:00 Uhr

i Voller Freude präsentiert Fadil "Felix" Shabanaj, der Inhaber des Restaurants "Zum Ventil", neben seinem Chefkoch Johannes Neuhaus die Siegerurkunde von "Mein Lokal, Dein Lokal". Sarah Schönwald

Das Wehbacher Restaurant „Zum Ventil“ hat bei „Mein Lokal, Dein Lokal“ mitgemacht, doch wer gewonnen hat, durfte erst nach Ausstrahlung der letzten Finalfolge verraten werden. Die war allerdings schon längst im Internet streambar.

Wie hat das Wehbacher Restaurant „Zum Ventil“ abgeschnitten? Seit bekannt ist, dass das Gastronomie-Team um Fadil „Felix“ Shabanaj Teilnehmer der Kabel-Eins-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ war, fragte sich die Region genau das. Hat es Chefkoch Johannes Neuhaus gar geschafft, sich im Punktewettbewerb mit den anderen vier teilnehmenden Gastronomiebetrieben aus dem Siegerland an die Spitze zu kochen?







Artikel teilen

Artikel teilen