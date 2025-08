Der Trend der Foodtruck Festivals erreicht nun auch Betzdorf. Vom 15. bis 17. August gibt es in der Decizer Straße bis zum Rampenwendel allerlei Kulinarisches und an jedem Abend Live-Musik. Was der Organisator so plant, hat er unserer Zeitung gesagt.

„Foodtruck-Fahrer sind wie eine Familie“, sagt Eric Schneider, Projektleiter bei Culinario Events. Gut 50 Foodtrucks sind für die Eventfirma deutschlandweit auf Festivals unterwegs. Und von Freitag, 15. August, bis Sonntag, 17. August, werden sie in der Sieg-und-Heller-Stadt gastieren. Mindestens zehn der großen Fahrzeuge werden kommen und ihre Stände in der Decizerstraße bis zum „Elefantenklo“ aufbauen. Und eine Musikbühne soll für das passende Ambiente sorgen.

Zehn Foodtrucks werden es auf jeden Fall werden, verspricht Schneider. Der Organisator weiß aber aus Erfahrung, dass sich immer wieder welche kurzfristig melden. Es könnten also auch noch ein paar mehr werden. Mehr als 15 werde man aber auf der Decizer Straße nicht unterkriegen.

Tex-Mex, Pulled Pork und Käsespätzle

Das Angebot setzt dabei auf eine große Vielfalt. „Es wird den klassischen Burger geben“, sagt Schneider. Aber auch Tex-Mex – texanisches Essen wie etwa Burrito oder Tacos – wird dabei sein und erstmals auch ein Smoker-Foodtruck, der in Form einer Eisenbahnlok Spezialitäten wie Pulled Pork und gegrilltes Fleisch anbietet. Süßes gibt es auch: etwa Churros, ein längliches Fettgebäck mit sternförmigem Querschnitt oder französische Crêpes. Die österreichische Küche ist mit Käsespätzle, Kaiserschmarrn und Germknödel vertreten. Und für die Vegetarier wird es auch ein Angebot geben.

Zu Trinken wird es Cocktails – alkoholische wie auch nicht alkoholische – Softgetränke und Bier geben. „Die Cocktails werden im Foodtruck frisch gemacht“, sagt Schneider. Besonders gefragt sei aktuell der Frozen Margaria, eincremig-gemixte Variante der klassischen Margarita.

An allen drei Tagen gibt es Musik

An allen drei Tagen wird es Musik geben. Um 17 Uhr am Freitag geht die Foodtruck-Meile offiziell los. Ab 18 Uhr spielt dann auf der Bühne das Duo Dance Cat. Es bietet eine Mischung aus Schlager, Rock, Kölsche Hits, Neue Deutsche Welle und 80er-Hits. Am Wochenende geht es mit der Foodtruck-Meile schon um 12 Uhr los. Am Samstag spielt ab 18 Uhr die Band „Enjoy“. Die Band aus Nordhessen bietet Musikrichtungen wie Classic Rock, Funk, Latino, Schlager und Pop an und wird für gute Laune und tanzbare Rhythmen sorgen. Und am Sonntag bringt bereits ab 14 Uhr der Sänger Norman Hartnett mit seiner warmen Stimme Atmosphäre in die Betzdorfer Fußgängerzone. Seine Lieder bieten eine Bandbreite von Irish Folk über Pop, Oldies, Blues und Jazz bis hin zu aktuellen Hits. Die Foodtruck-Meile geht am Freitag und Samstag bis 22 Uhr abends, am Sonntag endet sie um 18 Uhr.

Dass es überhaupt zu diesem Event in Betzdorf kommen wird, ist mehreren Faktoren geschuldet. Die Culinario Events GmbH aus Elz bei Limburg ist schon länger in der Region unterwegs. So gab es bereits Foodtruck-Events in Siegen, Hachenburg sowie Westerburg. Und in Bad Marienberg wollen sie in Zukunft auch Station machen. Da machte sich Eric Schneider darüber Gedanken, in welcher Stadt noch so eine Veranstaltung eine gute Idee wäre, und kam auf Betzdorf. Zur selben Zeit waren Stadtbürgermeister Johannes Behner und Citymanager Kevin Wallimann am Überlegen, welche Veranstaltungen man noch in die Innenstadt bringen könnte, um dieser wieder mehr Leben einzuhauchen. Um es kurz zu machen: Eric Schneider rannte beim Betzdorfer Rathaus quasi offene Türen ein.

Wochenmarkt muss etwas umplanen

Da die Aufbauarbeiten bereits am Freitagmittag beginnen, hat das Event Einfluss auf den allfreitäglichen Wochenmarkt. „Der Markt wird dann in die Bahnhofsstraße Richtung Bahnhof ausweichen“, sagt Marktmeisterin Alexandra Horn. „Wir haben im Voraus mit allen Standbetreibern gesprochen und sie über die Aufbauarbeiten informiert“, so Citymanager Kevin Wallimann.

Wenn die Foodtruck-Meile in Betzdorf von den Besuchern gut angenommen wird, besteht durchaus die Chance, dass sich das Event fest in die Betzdorfer Innenstadt etablieren kann. „Beim ersten Mal sind die Foodtruck-Betreiber eher etwas zurückhaltend“, sagt Schneider. „Aber wenn die Veranstaltung gut verläuft, dann können wir uns in der Regel beim zweiten Mal vor Anmeldungen kaum retten.“