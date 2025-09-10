Sie ist ein fester Bestandteil der Dorfgemeinschaft und aus Wissen-Schönstein nicht wegzudenken. Am Wochenende feierte die Freiwillige Feuerwehr einen besonderen Geburtstag und konnte dazu auch Gäste mit einer weiten Anreise begrüßen.

i Die Truppe der freiwilligen Feuerwehr Schönstein (Löschzug 2 der VG Wissen) feierte am Sonntag gemeinsam mit polnischen und heimischen Gästen und unter Beteiligung vieler befreundeter Vereine ihr 90-jähriges Bestehen Steffen Schmidt

Ein 90. Geburtstag, das ist ein Anlass zum Feiern. Genau dies taten am vergangenen Sonntag die Frauen und Männer des Löschzugs 2 der Verbandsgemeinde Wissen auf dem Schützenplatz neben dem Feuerwehrgerätehaus. Im Schlossdorf Schönstein angesiedelt, ist die Truppe um ihren Wehrführer Steffen Schmidt fester Bestandteil der Sicherheitsarchitektur der Kommune und ihr und den Vereinen in besonderer Weise verbunden. Dies zeigte sich auch beim Fest, zu dem Hunderte Gäste gekommen waren, unter ihnen Nicolaus Graf Hatzfeldt, Wissens Bürgermeister Berno Neuhoff, Ratsmitglieder des Stadt- und Verbandsgemeinderates sowie die Ortsbürgermeister aus Mittelhof und Selbach, Franz Cordes und Matthias Grohs.

„Ich möchte herzlich unsere Kameraden und Gäste aus unserer Partnerstadt Krapkowice bzw. der Feuerwehr aus dem Ortsteil Rogau willkommen heißen“, sagte Steffen Schmidt in seiner Begrüßungsrede. „Es ist mir und uns eine besondere Freude, dass ihr die große Reise von mehr als 800 Kilometern auf euch genommen habt, um an unserem Fest teilzunehmen und insbesondere die europäische Partnerschaft zu festigen.“ Schmidt stellte damit die Städtepartnerschaft zwischen Wissen und Krapkowice in den Vordergrund, die seit nunmehr 25 Jahren besteht und die sich auch in den Vereinen und Organisationen manifestiert.

Die polnischen Gäste, die bereits am Freitag angereist waren, zeigten sich begeistert, lernten sie doch in einer rund eineinhalbstündigen Führung am Samstag Teile der Historie und die Schönheiten des Schlossdorfs sowie Wissens kennen. Am Sonntag zeigte sich dann, wie lebendig und vielseitig die Ortsgemeinschaft feiern kann – einmal mehr musikalisch unterstützt von der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen, die mit konzertanten Stücken, Polken und Märschen für tolle Stimmung bei Gästen und Abordnungen des MGV „Glück-Auf“-Steckenstein, der Freiwilligen Feuerwehr Fischen (Allgäu, bei Oberstdorf), der Freiwilligen Feuerwehr Hamm/Sieg, den Vertretern der Dorfvereine, der Sportfreunde Schönstein, des Schützenvereins Wissen und der Schützenbruderschaft Schönstein sorgte.

i Hubschrauber, Feuerwehrfahrzeuge und Wehrmänner "Auf Torte". Dieses ebenso attraktive wie leckere kulinarische "Extra" hatte die Bäckerei Müller zum 90. Geburtstag des Löschzug 2 (Schönstein) der freiwilligen Feuerwehr der VG Wissen gestiftet. Wehrführer Steffen Schmidt (Bildmitte) freute sich ebenso wie seine Truppe und die polnischen Gäste aus Krapkowice (im Hintergrund mit Uniformen) Mathias Groß

Einen besonderen Leckerbissen stellte dann eine Torte dar, gestiftet von der Bäckerei Müller – einmal mehr ein Zeichen des Zusammenhalts im Ort. Auch Wissens Bürgermeister Berno Neuhoff lobte den Löschzug 2 als „ebenso wichtigen wie festen Bestandteil der großen Feuerwehrfamilie der Verbandsgemeinde und unsere Gemeinschaft“, ein Dank, den Wehrführer Steffen Schmidt mit den Worten zurückgab: „Dass die Politik und die Kommune zu unserer Feuerwehr Schönstein steht und uns mit Kräften unterstützt, ist mithin das größte Geschenk, was zu diesem Geburtstag gemacht werden konnte. Und dafür bedanken wir uns als Feuerwehrleute von ganzem Herzen!“