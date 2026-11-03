„Mammut-Aufgabe“ steht an
Zukunftsplan: So soll sich Betzdorf verändern
Der Betzdorfer Rampenwendel soll erneuert und begrünt werden. Eine der Maßnahmen, die der Entwurf des Integrierten städtebaulich
Der Betzdorfer Rampenwendel soll erneuert und begrünt werden. Eine der Maßnahmen, die der Entwurf des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) vorsieht.
Thomas Leurs

Betzdorfs Innenstadt genießt nicht den besten Ruf. Mit der Umsetzung eines Zukunftsplans könnte sich das ändern. Ein erster Entwurf wurde nun vom Rat gebilligt. So manche Maßnahme könnte das Erscheinungsbild des Zentrums durchaus spürbar verändern. 

Lesezeit 3 Minuten
Leere Schaufenster prägen die Innenstadt Betzdorf. Insgesamt hat die Erscheinung der städtischen Infrastruktur einen schlechten Ruf. Wie kann Betzdorf seine Mitte vor dem Verfall bewahren und eine Perspektive auch für kommende Generationen schaffen? Auf diese Frage lassen sich die kommunalpolitischen Bestrebungen rund um das Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) herunterbrechen.
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