Kaufmannsessen in Wissen Zukunft für Handel und Innenstadt im Fokus Thomas Hoffmann 01.10.2026, 11:00 Uhr

i Das 31. Kaufmannsessen des Wissener Treffpunkts in Kooperation mit der Stadt legte mit dem Vortrag von Kai Hudetz (2. von rechts) vor allem den Fokus auf die Chancen einer attraktiven Innenstadt für den Einzelhandel und die Gewerbetreibenden. Mit Ulrich Noß (2. von links) wurde der erste Citymanager Wissens nach Dankesworten und Geschenken von Bürgermeister Berno Neuhoff (rechts) und dem Treffpunkt-Vorsitzendem Thomas Kölschbach in den Ruhestand verabschiedet, während Jacqueline Deckers als seine Nachfolgerin begrüßt wurde. Thomas Hoffmann

Wie können Handel und Innenstadt neues Leben bekommen? Händler, Politik und Experten diskutieren Strategien von Digitalisierung bis Aufenthaltsqualität – ein Abend mit Ideen, Debatten und offenem Ausblick.

„Faszination Innenstadt und Handel – lebendige Innenstadt und Digitalisierung gemeinsam gestalten“. Unter dieser Überschrift stand das 31. Wissener Kaufmannsessen, zu dem am Mittwochabend zahlreiche Gäste aus Handel und Kommunalpolitik ins Foyer des Wissener Kulturwerks gekommen waren.







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