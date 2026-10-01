Wie können Handel und Innenstadt neues Leben bekommen? Händler, Politik und Experten diskutieren Strategien von Digitalisierung bis Aufenthaltsqualität – ein Abend mit Ideen, Debatten und offenem Ausblick.
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„Faszination Innenstadt und Handel – lebendige Innenstadt und Digitalisierung gemeinsam gestalten“. Unter dieser Überschrift stand das 31. Wissener Kaufmannsessen, zu dem am Mittwochabend zahlreiche Gäste aus Handel und Kommunalpolitik ins Foyer des Wissener Kulturwerks gekommen waren.