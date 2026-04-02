Abschluss in Horhausen
Zukunft der 48 IGS-Abiturienten beginnt jetzt
48 junge Frauen und Männer haben ihr Abitur an der IGS Horhausen bestanden.
48 junge Frauen und Männer haben ihr Abitur an der IGS Horhausen bestanden.
Sabrina Storz

48 Abiturienten der IGS Horhausen haben kürzlich ihren Abschluss gefeiert. Das Motto des besonderen Ereignisses: „Breaking Free“.

Lesezeit 1 Minute
Die 48 Abiturienten der IGS Horhausen haben im Kaplan-Dasbach-Haus ihre bestandene Reifeprüfung gefeiert. Schulleiter Christian Worliczek ermutigte die Abiturienten, mit ihrer neu gewonnenen Freiheit nun die Entscheidungen anzugehen, die sie im Leben erwarten.

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