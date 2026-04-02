Abschluss in Horhausen Zukunft der 48 IGS-Abiturienten beginnt jetzt 02.04.2026, 16:44 Uhr

i 48 junge Frauen und Männer haben ihr Abitur an der IGS Horhausen bestanden. Sabrina Storz

48 Abiturienten der IGS Horhausen haben kürzlich ihren Abschluss gefeiert. Das Motto des besonderen Ereignisses: „Breaking Free“.

Die 48 Abiturienten der IGS Horhausen haben im Kaplan-Dasbach-Haus ihre bestandene Reifeprüfung gefeiert. Schulleiter Christian Worliczek ermutigte die Abiturienten, mit ihrer neu gewonnenen Freiheit nun die Entscheidungen anzugehen, die sie im Leben erwarten.







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