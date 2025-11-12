Siegstrecke derzeit gesperrt Zug der RE9 bei Scheuerfeld evakuiert 12.11.2025, 16:57 Uhr

i Auf offener Strecke zwischen Scheuerfeld und Betzdorf musste der RE9 Richtung Siegen halten. Thomas Leurs

Einen unerwarteten Halt hat es für mehr als 100 Fahrgäste der RE9 Richtung Siegen am Mittwochnachmittag gegeben. Wegen Rauchentwicklung musste der Zug kurz hinter Scheuerfeld halten. Die Feuerwehr ist mit 25 Einsatzkräften vor Ort gewesen.

Um 14.52 Uhr wurde die Feuerwehr in Scheuerfeld am Mittwoch zu einem Einsatz in der Nähe der Bahnhaltestelle Scheuerfeld alarmiert. Gemeldet war Rauchentwicklung am Zug, wie Markus Beichler, Wehrleiter der Verbandsgemeindefeuerwehr Betzdorf-Gebhardshain unserer Zeitung sagt.







Artikel teilen

Artikel teilen