Großes Glück im Unglück für einen 82-jährigen Autofahrer: An einem Bahnübergang in Burbach/Siegerland kollidierte ein Zug mit seinem Wagen. Der Senior blieb ebenso wie Fahrgäste und Lokführer unverletzt.

Großeinsatz für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte im Siegerland: An einem Bahnübergang in Burbach ist am Mittwochvormittag ein Zug mit einem Pkw kollidiert, wie die zuständige Bundespolizei am Donnerstag mitteilt. Gegen 11 Uhr war ein 82-jähriger deutscher Fahrzeugführer aus bislang unbekannten Gründen trotz eines rot blinkenden Signallichtes in den Gleisbereich des unbeschrankten Bahnübergangs gefahren. Ein herannahender Zug der Regionalbahn 96 konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Glücklicherweise blieben der 82-jährige Fahrer sowie der Triebfahrzeugführer und die vier Insassen des Zuges unverletzt.

Regionalbahn war auf Weg nach Betzdorf

An dem Zug, der laut Bericht der „Siegener Zeitung“ auf dem Weg in Richtung Betzdorf war, wurden nur geringe Schäden festgestellt. Dagegen musste das Auto mithilfe der Feuerwehr aus dem Gleisbereich nahe des Bahnhofs im Burbacher Ortsteil Wahldorf geborgen werden. Nach knapp eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet und die zwischenzeitliche Bahnstrecke wieder freigegeben werden.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand, so die Bundespolizei abschließend, wird von einer Unachtsamkeit des PKW-Fahrers ausgegangen. Ihn erwarten nun Anzeigen aufgrund gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie Verstoßes gegen das Verhalten an Bahnübergängen. red