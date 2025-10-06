Ingelbacher ist Gastgeber: Züchtertreffen offenbart Besonderheit der „Pustertaler“
Der Nebenerwerbslandwirt Thomas Brag hatte weit überregional zum „Pustertaler“-Züchtertreffen nach Ingelbach eingeladen. Die seltenen Rinder stammen aus Südtirol und sind in Deutschland noch nicht weit verbreitet.
Die kleine Pustertaler-Herde ist erstaunt. An diesem stürmischen Herbstsamstag hätte sie ganz sicher nicht mit Besuch am Ingelbacher Dorfrand gerechnet. Nun aber nähern sich die hübschen Tiere neugierig den fremden Menschen, die sich im strömenden Regen über das Gatter beugen und offenbar große Sympathie für die hierzulande noch eher seltene Südtiroler Rinderrasse hegen.