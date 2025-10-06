Ingelbacher ist Gastgeber Züchtertreffen offenbart Besonderheit der „Pustertaler“ 06.10.2025, 11:00 Uhr

i Der Nebenerwerbslandwirt Thomas Brag aus Ingelbach (hier mit seinem Sohn und einem Züchter-Kollegen) hatte weit überregional zum "Pustertaler"-Züchtertreffen eingeladen und erläuterte bei der Rundfahrt über die sieben Weidestücke gerne seine Erfahrungen mit der ruhigen und hierzulande noch eher seltenen Rasse aus Südtirol. Dabei konnten die rund 22 Teilnehmer des Treffens natürlich auch die Bekanntschaft seiner Tiere machen. Julia Hilgeroth-Buchner

Der Nebenerwerbslandwirt Thomas Brag hatte weit überregional zum „Pustertaler“-Züchtertreffen nach Ingelbach eingeladen. Die seltenen Rinder stammen aus Südtirol und sind in Deutschland noch nicht weit verbreitet.

Die kleine Pustertaler-Herde ist erstaunt. An diesem stürmischen Herbstsamstag hätte sie ganz sicher nicht mit Besuch am Ingelbacher Dorfrand gerechnet. Nun aber nähern sich die hübschen Tiere neugierig den fremden Menschen, die sich im strömenden Regen über das Gatter beugen und offenbar große Sympathie für die hierzulande noch eher seltene Südtiroler Rinderrasse hegen.







Artikel teilen

Artikel teilen