Berno Neuhoff beginnt seinen Wortbeitrag höflich auf der Blaulichtkonferenz, zu der die SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler in die Betzdorfer Bürgergesellschaft eingeladen hatte, doch was folgt, zeigt, wie ernst es dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wissen ist. Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) ist zu Besuch. Zuvor hat er über Veränderungen des Brand- und Katastrophenschutzes im Bundesland geredet. Ein Kernpunkt: die Veränderung der Feuerwehrförderung. Seit 2025 wird im Bereich Brand- und Katastrophenschutz statt der Betrachtung von Einzelfällen eine pauschale Förderung gewährt. Aus Sicht des Innenministers eine sinnvolle Reform, die Verwaltungsaufwand massiv reduziert, Bürokratie abbaut und den Kommunen mehr Planungssicherheit gibt. Anstatt eines langwierigen und komplizierten Antragsverfahrens erhalten die Kommunen nun einfacher und direkter ihre Mittel.

Die Pauschale beträgt für die Verbandsgemeinde Wissen jeweils etwa 80.000 Euro für dieses und nächstes Jahr. Folgt man den Ausführungen von Neuhoff, wäre dies nur ein Tropfen auf dem heißen Stein angesichts der Investitionen, vor denen seine Verbandsgemeinde in die Feuerwehrinfrastruktur in den kommenden Jahren steht. Allein eine neue Wissener Hauptwache schlage nach derzeitigen Planungen mit 12 bis 14 Millionen Euro zu Buche. Insgesamt rechnet Neuhoff mit einem Bedarf an 20 Millionen Euro. Er fragt: „Wie sollen wir das mit der Pauschale schaffen?“

i Die SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler hatte Landes-Innenminister Michael Ebling zur Blaulichtkonferenz in Betzdorf geladen. Daniel-D. Pirker

Dazu muss man wissen: Mittlerweile sind die Verbandsgemeinden in Rheinland-Pfalz dazu verpflichtet, einen Feuerwehrbedarfsplan bis 2028 aufzustellen. Die VG Wissen hat eine entsprechende Analyse bereits Anfang 2023 vorgelegt. Grundsätzlich bewertet der Kommunalpolitiker die Einführung einer Pauschale positiv, wie er hervorhebt, fragt aber auch: „Warum hat man nicht auf den Bedarf geguckt, der schon da war?“ Der Verwaltungschef regt einen gesonderten Weg für entsprechende Fälle an und warnt: „Sonst habe ich die Sorge, dass nach der verheerenden Flut die Ebbe kommt.“ Sein Fazit: „Wir werden das nicht schultern mit der Pauschale. Und auch das Sondervermögen (des Bundes, Anmerkung der Redaktion) wird nicht reichen.“

Doch der Minister lässt sich nicht in die Verantwortung nehmen vom Bürgermeister, erklärt in aller Ruhe den Sinn hinter den verpflichtenden Bedarfsplänen – und verweist auf die Zuständigkeiten der Kommunen sowie darauf, dass niemand erwarte, dass solche hohe Summen auf einmal investiert werden, stattdessen gehe es um einen stufenweisen Ausbau. „Deswegen hoffe ich, dass wir es nicht von hinten betrachten oder erschrocken sind über manche Zahl“, so der Minister, der zudem andeutet, dass neben der regulären Förderung auch andere Töpfe in Betracht gezogen werden sollten. Letztlich verweist er auf die Verantwortung des Aufgabenträgers. Und der ist die Verbandsgemeinde „Und die Last kann ich Ihnen nicht nehmen.“ Doch andere Kommunen würden „das, genauso wie Sie auch, Stück für Stück ganz gut“ hinbekommen.

i Berno Neuhoff, Bürgermeister der Stadt und Verbandsgemeinde Wissen, steht angesichts von 20 Millionen Euro Bedarf für die Feuerwehr vor großen Herausforderungen. Archiv: Elmar Hering

Derweil sorgt die neue Förderpauschale nicht nur in der Verbandsgemeinde Wissen für Fragezeichen unter Kommunalpolitikern. Auf der kommenden Sitzung des Verbandsgemeinderats Daaden-Herdorf wird ein Fragenkatalog der FDP-Fraktion zu dem Thema behandelt. Wie die VG Wissen erhält die VG Daaden-Herdorf etwa 80.000 Euro jährlich. Die Liberalen treibt die Frage um, ob man damit besser oder schlechter gestellt ist im Verhältnis zur Einzelfallförderung. Und die letzte Frage hält gleichzeitig eine deutliche Wertung der liberalen Kommunalpolitiker bereit. Darin wird festgestellt, dass die Verbandsgemeinden Wissen und Daaden-Herdorf im Vergleich benachteiligt seien. Die FDP will nun wissen, ob diese Kommunen beabsichtigen, „aufgrund dieser fragwürdigen Bemessungsmethode direkt oder über den Gemeinde- und Städtebund, vom Land RLP eine Vorgehensweise zu fordern, die sich am tatsächlichen Fahrzeug- und Gebäudebestand orientiert“.