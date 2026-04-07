Zentrale Sportanlage in Wissen
Ziel ist moderner Untergrund für Läufer und Fußballer
Die Laufbahn im Dr. Grosse-Sieg-Stadion ist - ebenso wie die halbrunden Leichtathletikfelder hinter den Toren - in die Jahre gek
Die Laufbahn im Dr. Grosse-Sieg-Stadion ist - ebenso wie die halbrunden Leichtathletikfelder hinter den Toren - in die Jahre gekommen. Gemeinsam mit dem an das Stadion angrenzenden Hartplatz sollen sie ab Herbst einer umfassenden Modernisierung unterzogen werden.
Thomas Hoffmann

Rote Asche - für viele Sportler klingt das nach Gestern. Fußballer und Leichtathleten in Wissen dürfen sich hingegen aus das Morgen freuen.

Lesezeit 2 Minuten
Im Herbst könnte der erste Spatenstich zur Erneuerung der Zentralen Sportanlage in Wissen erfolgen. Dies hatte Bürgermeister Berno Neuhoff während eines Termins mit Vertretern des VfB angekündigt. Schaut man sich die in die Jahre gekommene Laufbahn mitsamt den weiteren (für offizielle Wettkämpfe nicht mehr zugelassenen) Anlagen sowie den an das Stadion angrenzenden Hartplatz an, bietet sich ein trauriges Bild.

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