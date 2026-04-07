Rote Asche - für viele Sportler klingt das nach Gestern. Fußballer und Leichtathleten in Wissen dürfen sich hingegen aus das Morgen freuen.

Im Herbst könnte der erste Spatenstich zur Erneuerung der Zentralen Sportanlage in Wissen erfolgen. Dies hatte Bürgermeister Berno Neuhoff während eines Termins mit Vertretern des VfB angekündigt.

Schaut man sich die in die Jahre gekommene Laufbahn mitsamt den weiteren (für offizielle Wettkämpfe nicht mehr zugelassenen) Anlagen sowie den an das Stadion angrenzenden Hartplatz an, bietet sich ein trauriges Bild.