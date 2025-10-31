Die Ortsgemeinde Ziegenhain hat es auf den dritten Platz und damit zu „Gold“ beim Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ geschafft. Der Ort aus dem Kreis Altenkirchen überzeugte durch nachhaltige, generationenübergreifende Dorfkultur.
Die rheinland-pfälzische Landesjury hat entschieden: Die zweitkleinste Gemeinde der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld Ziegenhain hat beim Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 2025 Gold mit dem dritten Platz geholt. Damit erhält die Ortsgemeinde 1000 Euro.