Gelebter Zusammenhalt Ziegenhain gewinnt Gold bei „Unser Dorf hat Zukunft“ 31.10.2025, 15:00 Uhr

i Die Ortsgemeinde Ziegenhain überzeugte die Jury beim Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" und erreichte den dritten Goldplatz. Vor allem die lebendige Dorfgemeinschaft stach bei der Bewertung hervor. Heiko Haas

Die Ortsgemeinde Ziegenhain hat es auf den dritten Platz und damit zu „Gold“ beim Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ geschafft. Der Ort aus dem Kreis Altenkirchen überzeugte durch nachhaltige, generationenübergreifende Dorfkultur.

Die rheinland-pfälzische Landesjury hat entschieden: Die zweitkleinste Gemeinde der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld Ziegenhain hat beim Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 2025 Gold mit dem dritten Platz geholt. Damit erhält die Ortsgemeinde 1000 Euro.







