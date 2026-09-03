Einladung vom Landrat
Ziegenhain feiert sein Bundesgold im Kreishaus﻿
Auf Einladung von Landrat Peter Enders waren rund 80 Ziegenhainer nach Altenkirchen ins Kreishaus gekommen, um noch einmal gemei
Auf Einladung von Landrat Peter Enders waren rund 80 Ziegenhainer nach Altenkirchen ins Kreishaus gekommen, um noch einmal gemeinsam den großen Erfolg beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ zu feiern.
Andreas Schultheis

Auf Einladung von Landrat Peter Enders waren rund 80 Ziegenhainer, darunter 16 Kinder, nach Altenkirchen ins Kreishaus gekommen. Der nur 170 Menschen umfassende Ort hatte im Juli Gold auf Bundesebene beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ geholt.

Lesezeit 2 Minuten
Das Bundesgold für Ziegenhain beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ (wir berichteten) war Anlass für einen besonderen Empfang im Kreishaus Altenkirchen. Auf Einladung von Landrat Peter Enders war die Dorfgemeinschaft zusammengekommen, um den Erfolg gemeinsam zu feiern.
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