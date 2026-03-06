Minister Ebling zu Gast Ziegenhain beweist Innovationsgeist bei Projekten Annika Stock 06.03.2026, 14:40 Uhr

i Der freie Landschaftsarchitekt Martin Heineman (von links) stellt zusammen mit Ortsbürgermeister Nicolas Ahrend Innenminister Michael Ebling die weitere Außengestaltung um das Bürgerhaus Ziegenhain vor. Annika Stock

Die kleine Ortsgemeinde Ziegenhain in der VG Altenkirchen-Flammersfeld beweist: Mit Tatendrang und Innovationsgeist kann man viel bewegen und alle Generationen mitnehmen. Davon hat sich nun Innenminister Michael Ebling ein Bild vor Ort gemacht.

Ziegenhain ist die viertkleinste Gemeinde Deutschlands mit 0,71 Quadratkilometern Fläche. Und doch mit eine der innovativsten in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. So wurde beispielsweise das ehemalige Kühlhaus mitten im Ort mit Mühe in einen gemütlichen Dorftreff für Jung und Alt gestaltet.







