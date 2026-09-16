Bluttat in Innenstadt Betzdorf Zeuge: „Das war wie in einem schlechten Film“ Daniel-D. Pirker 16.09.2026, 17:30 Uhr

i Anfang Januar wurde ein Grünebacher in der Betzdorfer Innenstadt ins Krankenhaus geprügelt. Thomas Leurs

Was geschah bei einem brutalen Angriff auf einenGrünebacher in Betzdorf? Zwei Zeugen bringen vor Gericht Licht ins Dunkel und schildern dabei verstörende Szenen. Das Verhalten der beiden wurde explizit von der Staatsanwaltschaft gelobt. Wieso?

Ein 32-jähriger Grünebacher wurde brutal Anfang des Jahres in der schneebedeckten Betzdorfer Innenstadt zusammengeschlagen. Der Mann wäre heute wahrscheinlich nicht mehr am Leben ohne die beherzte Reaktion zweier Zeugen, die dem blutend und hechelnd auf dem Boden liegenden Opfer nach dem Angriff halfen und den Notruf verständigten.







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