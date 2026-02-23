Freie-Wähler-Kandidat im WK 2
Zeuch: Brauchen mehr vom US-Spirit „Germany First“
Carsten Zeuch geht für die Partei Freie Wähler bei der Landtagswahl 2026 ins Rennen.
Fotostudio Schäfer (Altenkirchen)

Acht Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 2 (Altenkirchen) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Carsten Zeuch. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Bewerber der Freien Wähler selbst vor.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Carsten Zeuch tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 2 – Altenkirchen (Westerwald) für die Partei Freie Wähler an.

Kreis AltenkirchenWK 2 – Altenkirchen (Westerwald)

