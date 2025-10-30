Mögliche Bundeswehr-Rückkehr Zerschlägt sich nun Plan für Wirtschaft auf Stegskopf? 30.10.2025, 21:00 Uhr

i Impressionen von der letzten Sprengung auf dem Truppenübungsplatz Stegskopf bei Emmerzhausen (VG Daaden). Markus Doering. Markus Döring

Die Bundeswehr könnte auf den Stegskopf zurückkehren. Bedeutet dies das Ende für die Pläne der Ortsgemeinde Emmerzhausen, ein Unternehmen anzusiedeln? Der zuständige Beigeordnete gibt sich nach wie vor kämpferisch.

Hat das Wirtschaftsprojekt auf dem Stegskopf, von dem nicht nur die Ortsgemeinde Emmerzhausen profitieren könnte, noch eine Zukunft? Zuletzt sah es gut aus in Sachen Konversion der letzten beiden, von Schutzgebieten umgebenen „Insel“ auf dem ehemaligen Truppenübungsgebiet auf dem Stegskopf.







