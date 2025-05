Mehr als 80 Jahre ist die schlimme Epoche der Nazi-Diktatur her. Folglich gibt es immer weniger Zeitzeugen, die davon berichten können. Eine davon hat Verbindungen in den Westerwald.

Wenn Menschen ihren 100. Geburtstag feiern, dann stehen sie mit Recht im Mittelpunkt des gesellschaftlichen und medialen Interesses. Schließlich haben die hochbetagten Senioren bedeutsame Etappen der Geschichte miterlebt und können – sofern es ihre Gesundheit erlaubt – viel erzählen. Im Fall von Ruth Veit erhält dies noch einmal eine ganz andere Dimension.

Denn die alte Dame, deren verstorbener Mann familiäre Wurzeln in Ingelbach hatte, ist Überlebende des Holocaust und gehört somit zu den wenigen Zeitzeugen der Verbrechen. Am 15. Mai feierte Ruth Veit, die in einer Seniorenresidenz in Skokie (einem Vorort von Chicago) wohnt, ihr großes Fest – ein Ereignis, das in Amerika nicht unbemerkt blieb und Kreise bis in den Westerwald zog.

i Zu Ehren der Jubilarin und in tiefem Respekt vor ihrem Schicksal als Überlebende des Holocausts wurde am Washingtoner Kapitol die amerikanische Flagge gehisst. Familie Veit. Barry Veit / Klaus Brag

Den Hinweis dazu erhielt unsere Zeitung von Klaus Brag, der sich seit vielen Jahren für das stete Erinnern an jüdische Schicksale in Ingelbach einsetzt und mit seiner Frau Marianne seit Langem private Kontakte zu Ruth Veit und deren Familie pflegt. Der Heimatforscher stellt die Informationen, die er über die Feierlichkeiten in den USA hat, gerne für unsere Leser zur Verfügung.

Natürlich war dem Ehepaar bewusst, dass Ruth Veits 100. Geburtstag bevorstehen würde. „Die Familie und hier vor allem Sohn Barry, mit dem wir in Verbindung stehen, hat aber beschlossen, dass zu viele Gratulanten zu anstrengend für Ruth sein würden“, berichten Klaus und Marianne Brag. Ruth Veit sei zwar geistig völlig fit, aber dennoch sehr gebrechlich. Deshalb habe Barry Veit das gesamte Umfeld um persönliche Grüße per Videobotschaft gebeten, die die Brags auch pünktlich übermittelten.

Nachricht aus den USA

Prompt traf eine E-Mail aus Amerika in Ingelbach ein, in der Barry Veit vom Gelingen der Feier berichtete. Es habe viele Geburtstagskarten und Blumen geben, und seine Mutter habe beim Betrachten der Videos gelächelt. Außerdem hat er Fotos von einer Urkunde beigefügt: Zu Ehren des Geburtstages und im tiefen Respekt vor Ruth Veits Lebensgeschichte als Überlebende des Holocausts wurde am Kapitol in Washington die amerikanische Flagge gehisst.

Diese Nachrichten ließen die Brags noch einmal an die schönen Begegnungen zurückdenken, die sie mit Ruth und ihrem 2018 verstorbenen Mann Siegbert („Sigi“) hatten. Wie kam es aber zu dieser engen Verbindung, die mehrere Aufenthalte des Ehepaares Veit in Ingelbach und etliche Besuche der Brags in Chicago mit sich brachte? „Wir haben Ruth und Sigi kennengelernt, als sie 1988 auf der Suche nach Spuren ihrer Vorfahren in Ingelbach eintrafen“, sagt Klaus Brag.

1939 wurde Familie vertrieben

Ein kurzer Rückblick: Ende des 19. Jahrhunderts lebten Manasse und Emma Veit mit zwei Töchtern und fünf Söhnen in Ingelbach. Sohn Sally Veit blieb mit seiner Frau Paula und den Töchtern Irene und Edith dort wohnen, 1939 wurde die jüdische Familie aber unter fürchterlichen Umständen von Männern aus einigen umliegenden Orten aus dem Dorf vertrieben und später ins Getto Litzmannstadt/Lodz in Polen deportiert. Manasses und Emmas Sohn ältester Sohn Adolf war bis zu seiner Deportation Gastwirt in Berlin. Sein Sohn Siegbert wanderte von dort über England in die USA aus und heiratete 1948 in Chicago seine 1925 geborene Frau Ruth (geborene Koch), die ursprünglich aus Alzey stammte, im Krieg mit einem Kindertransport nach Leeds/England kam und nach Kriegsende von ihrer Schwester nach Chicago geholt wurde.

1988 machte sich das Paar dann auf den Weg nach Ingelbach und traf durch die Vermittlung des Ingelbacher Amerika-Kenners Jürgen Janke auf Klaus Brag, der viel zur Geschichte der Familie Veit erzählen konnte. Daran schlossen sich über Jahre gegenseitige Besuche an, darunter auch ein Abstecher in Sigis Geburtsstadt Berlin. Das Sprachliche war dabei nie eine Hürde. „Ruth spricht sehr gut Deutsch, sogar noch mit ihrem Alzeyer Dialekt“, erzählt Marianne Brag. Die Brags sind dankbar, bis heute mit der Jubilarin verbunden zu sein, und sie hoffen, auch die Freundschaft mit den Nachkommen des Ehepaars Veit noch lange fortsetzen zu können.