Für die Nachfahren ist es ein bemerkenswerter Moment, wenn sich eine lange zurückliegende Grundsteinlegung durch eine beigefügte Dokumenten-Kapsel in ein Stück lokaler Zeitgeschichte verwandelt. Einen solchen Augenblick erlebte Wissen jetzt.
Lesezeit 2 Minuten
Für interessierte Menschen öffnet sich manchmal ein Fenster, um zurück in die Vergangenheit zu schauen. Im neuen Rathaus in Wissen gab es jetzt so eine Gelegenheit, denn der Abriss des Vorgängergebäudes hatte mit dem Grundstein auch eine Zeitkapsel aus dem Baujahr 1957 zutage gefördert.