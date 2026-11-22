Kupferrohr mit Dokumenten Zeitreise im Wissener Rathaus führt ins Jahr 1957 Elmar Hering 22.11.2026, 17:30 Uhr

i Gespannt schauen Kreisarchivar Jacek Swiderski und Bürgermeister Berno Neuhoff zu, als Hausmeister Jens Klein die alte Kupferröhre aufschneidet. Elmar Hering

Für die Nachfahren ist es ein bemerkenswerter Moment, wenn sich eine lange zurückliegende Grundsteinlegung durch eine beigefügte Dokumenten-Kapsel in ein Stück lokaler Zeitgeschichte verwandelt. Einen solchen Augenblick erlebte Wissen jetzt.

Für interessierte Menschen öffnet sich manchmal ein Fenster, um zurück in die Vergangenheit zu schauen. Im neuen Rathaus in Wissen gab es jetzt so eine Gelegenheit, denn der Abriss des Vorgängergebäudes hatte mit dem Grundstein auch eine Zeitkapsel aus dem Baujahr 1957 zutage gefördert.







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