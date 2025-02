Altweiber in Herdorf Zauberwald-Bewohner herrschen nun in Rathaus-Hölle 27.02.2025, 15:00 Uhr

i Für Stadtbürgermeister Uwe Geisinger (Mitte) war es die erste Altweiber-Stürmung im Amt. Jana Schlosser (vorne links) und Julia Trapp (vorne rechts) sangen einen eigens komponierten Song - und brachten damit die Stimmung auf einen neuen Höhepunkt. Daniel-D. Pirker

Die Hölle ist ein schöner Ort. Zumindest die Herdorfer Variante davon. Die Altweiber-Stürmung des Rathauses war gewohnt bunt und fröhlich – und hielt auch eine hoffnungsvolle Botschaft bereit.

Die Hölle verwandelte sich an diesem Altweiberdonnerstag in einen Zauberwald voller Lebensfreude. Oberteufel, Stadtbürgermeister Uwe Geisinger, musste die Herrschaft über sein ihm erst im vergangenen Jahr anvertrautes Reich an die Frauenschar um die Herdorfer DJK- Prinzessin Lena Marie Zimmermann abgeben.

