Kult-Kneipe in Harbach Yellowstone packt Gäste mit seiner Wildwest-Romantik Gaby Wertebach 04.05.2026, 12:00 Uhr

i Das Duo "Itzend" wartet im Yellowstone gut gelaut auf den Auftritt. Gaby Wertebach

Rustikales Western-Ambiente, mitreißende Live-Musik und gutes Essen – das Yellowstone in Harbach überzeugt seine Gäste mit einer Mischung, die man heutzutage nicht mehr überall findet. Wir haben uns vor Ort umgesehen.

Im Yellowstone in Harbach beginnt der Wilde Westen am Zapfhahn (wir berichteten). Wie so viele Vereine und Gaststätten hatte auch die Kult-Kneipe am 30. April die Tür zum Tanz in den Mai geöffnet, und der große Indianer im Eingang konnte sich, ebenso wie Gastronom Heinrich Oehm, über nach und nach eintreffende Gäste freuen.







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