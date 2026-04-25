Lokal mit Charakter in Harbach Yellowstone-Inhaber Oehm sitzt wieder fest im Sattel Gaby Wertebach 25.04.2026, 06:00 Uhr

i Gastronom und Koch Heinrich Oehm mit Stammkellnerin Hanna. Gaby Wertebach

Heinrich Oehm betreibt das Yellowstone, eine Kneipe mit Ecken, Kanten und einer ganz eigenen Philosophie, seit nunmehr acht Jahren. Die Portionen sind so wie das Selbstbewusstsein und Innovationsfähigkeit des Inhabers: groß. Ein Vor-Ort-Besuch.

Die Situation um die originelle Kult-Kneipe Yellowstone in Harbach hat sich mittlerweile entspannt (wir berichteten mehrfach). Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt der Koch und Gastronom Heinrich Oehm, wie es ihm mittlerweile in der kleinen Ortschaft ergeht, und wie der Betrieb heute läuft.







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