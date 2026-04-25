Lokal mit Charakter in Harbach
Yellowstone-Inhaber Oehm sitzt wieder fest im Sattel
Gastronom und Koch Heinrich Oehm mit Stammkellnerin Hanna.
Gastronom und Koch Heinrich Oehm mit Stammkellnerin Hanna.
Gaby Wertebach

Heinrich Oehm betreibt das Yellowstone, eine Kneipe mit Ecken, Kanten und einer ganz eigenen Philosophie, seit nunmehr acht Jahren. Die Portionen sind so wie das Selbstbewusstsein und Innovationsfähigkeit des Inhabers: groß. Ein Vor-Ort-Besuch.

Lesezeit 3 Minuten
Die Situation um die originelle Kult-Kneipe Yellowstone in Harbach hat sich mittlerweile entspannt (wir berichteten mehrfach). Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt der Koch und Gastronom Heinrich Oehm, wie es ihm mittlerweile in der kleinen Ortschaft ergeht, und wie der Betrieb heute läuft.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenGastronomie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren