Nach Pause im Jahr 2024 XXL-Adventskranz strahlt wieder in Malberg Daniel-D. Pirker 30.11.2025, 12:30 Uhr

i Für die Montage der 14 XXL-Lampen auf den Barbaraturm wird ein 30 Meter hoher Kran benötigt. Patrick Schumacher

Seit dem ersten Corona-Winter sorgte ein riesiger XXL-Adventskranz am Barbaraturm jedes Jahr für eine besondere Weihnachtsstimmung. Doch 2024 scheiterten die Organisatoren an der Finanzierung. Wie wurde die beliebte Aktion in diesem Jahr ermöglicht?

Als unsere Zeitung mit Patrick Schumacher am Samstagnachmittag spricht, hat er schon ordentlich geschafft zusammen mit anderen Mitstreitern. Pünktlich zum ersten Advent erstrahlt der Barbaraturm auf der Steineberger Höhe wieder als der „höchste Adventskranz im Westerwald“.







