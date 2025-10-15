Feuer im Altenkirchener Land Wut auf den Bruder: Plötzlich brennt ein Haus 15.10.2025, 14:00 Uhr

i Einen spektakulären Feuerwehreinsatz, ähnlich wie auf diesem Symbolfoto, löste im September 2022 der Brand eines Mehrfamilienhauses in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld aus. Vor dem Landgericht Koblenz läuft derzeit der Prozess gegen einen heute 21-Jährigen. Stefan Thomas. dpa

Flammen schlagen im September 2022 aus den Fenstern eines Mehrfamilienhauses in der VG Altenkirchen-Flammersfeld. Zwei Menschen werden lebensbedrohlich verletzt. Hat ein heute 21-Jähriger das Feuer gelegt? Ein Fall für das Landgericht Koblenz.

Diese Nacht zum 15. September 2022 wird Asude P. (alle abgekürzten Namen von der Redaktion geändert) nie vergessen. Sie wacht auf, weil sie Lärm hört. Sie öffnet die Schlafzimmertür ihrer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, und dicker Rauch schlägt ihr entgegen.







