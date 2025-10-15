Flammen schlagen im September 2022 aus den Fenstern eines Mehrfamilienhauses in der VG Altenkirchen-Flammersfeld. Zwei Menschen werden lebensbedrohlich verletzt. Hat ein heute 21-Jähriger das Feuer gelegt? Ein Fall für das Landgericht Koblenz.
Diese Nacht zum 15. September 2022 wird Asude P. (alle abgekürzten Namen von der Redaktion geändert) nie vergessen. Sie wacht auf, weil sie Lärm hört. Sie öffnet die Schlafzimmertür ihrer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, und dicker Rauch schlägt ihr entgegen.