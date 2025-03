Wurde Verhältnis 74-Jährigem im AK-Land zum Verhängnis?

Eine Bluttat hat Anfang Juli 2024 einen kleinen Ort im Altenkirchener Land in helle Aufregung versetzt. Ein 74-Jähriger war nach einem Messerangriff ums Leben gekommen. Was steckt hinter der Attacke? Das will jetzt das Landgericht in Koblenz klären.

Polizeiautos, Rettungswagen, später fährt ein Leichenwagen vor. Am 8. Juli 2024 wird die Idylle eines kleinen Dorfes in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld jäh gestört. Ein 74-jähriger Mann ist nach einer Messerattacke ums Leben gekommen. Für diese Bluttat muss sich ein 45-Jähriger ab Dienstag, 18. März, vor dem Landgericht Koblenz verantworten, der mit dem Opfer unter einem Dach lebte. Die Anklage lautet auf Körperverletzung mit Todesfolge. Mögliches Tatmotiv: Eifersucht.

Wie das Gericht unserer Zeitung auf Anfrage mitgeteilt hat, wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vor, an besagtem Montag den 74-Jährigen nachmittags aufgesucht zu haben. Er soll ihm vorgeworfen haben, ein Verhältnis mit seiner Lebensgefährtin gehabt zu haben und soll ihn verbal sowie körperlich mit Schlägen und Tritten attackiert haben. Danach soll der Angeklagte zunächst in seinen Wohnbereich zurückgekehrt sein, um sich dort ein Messer mit einer Klingenlänge von zehn Zentimetern zu holen. Mit dem Messer soll er dann seinen Nachbarn erneut attackiert haben und insbesondere auf den Genitalbereich des Mannes eingestochen haben. Einer der Stiche soll die große Beinvene getroffen haben, was demnach zu einem massiven Blutverlust und letztlich auch zum Tod des Mannes geführt habe. Nach der Tat sollen der Angeklagte und eine Zeugin den Rettungsdienst verständigt haben.

Eher unauffällige Mitbewohner

Die Geschehnisse machen in dem kleinen Ort schnell die Runde. Mit der Beschaulichkeit ist es erst einmal vorbei. Einsatzkräfte, Kripobeamte, die Spurensicherung in Overalls, neugierige Fragen und Blicke. Nach Informationen unserer Zeitung lebten neben dem Angeklagten und dem späteren Opfer zur Tatzeit noch ein dritter Mann und eine Frau in der eher heruntergekommenen Behausung, die Jahre zuvor zwangsversteigert worden war. Die Bewohner hätten sich eher unauffällig verhalten. Ruhestörungen habe es keine gegeben, man habe sich im Dorf gegrüßt, heißt es. Daran, dass der ältere Mann ein Verhältnis mit einer wesentlich jüngeren Frau gehabt haben woll, werden Zweifel laut.

Schnell nimmt die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts an sich. „Der Beschuldigte hat sich zum Tatvorwurf eingelassen und dabei wesentliche ihn entlastende Umstände vorgetragen. Gegen ihn besteht deshalb aktuell kein dringender Tatverdacht mehr“, heißt es im Herbst vergangenen Jahres aus der Koblenzer Ermittlungsbehörde. Aus diesem Grund sei der Haftbefehl auf Antrag der Staatsanwaltschaft aufgehoben und der Beschuldigte aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Die Aufklärung des konkreten Tatgeschehens sei Gegenstand der laufenden weiteren Ermittlungen. Der Mann kehrt in seinen Wohnort zurück, wird dort immer mal wieder gesehen.

Seit Ende November in Untersuchungshaft

Dann gibt es neue Erkenntnisse: Am 16. Dezember erhebt die Staatsanwaltschaft Koblenz dann doch Anklage gegen den Mann beim Schwurgericht des Landgerichts Koblenz. Jetzt werden ihm Mord aus niedrigen Beweggründen und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. „Nachdem Mitte August der Haftbefehl gegen den Angeschuldigten aufgehoben worden war, ergaben die weiteren Ermittlungen (erneut) einen dringenden Tatverdacht gegen den Angeschuldigten, sodass erneut der Erlass eines Haftbefehls beantragt und dieser auch erlassen wurde. Der Angeschuldigte befindet sich seit dem 28. November 2024 in Untersuchungshaft“, so die Ermittlungsbehörde.

Zur juristischen Einordnung: Ein Haftbefehl wird erlassen, wenn gegen einen Beschuldigten ein dringender Tatverdacht und ein Haftgrund bestehen. Der Haftbefehl dient allein der ordnungsgemäßen Durchführung des staatsanwaltschaftlichen und, sofern es zur Anklageerhebung kommt, des gerichtlichen Verfahrens. „Der Erlass oder Vollzug eines Haftbefehls bedeutet mithin nicht, dass gegen den Verhafteten bereits ein Tatnachweis geführt ist. Für die Beschuldigten gilt daher weiterhin in vollem Umfang die Unschuldsvermutung“, stellt die Staatsanwaltschaft klar.

„Es ist eher anzunehmen, dass der Angeklagte dem später Verstorbenen einen symbolträchtigen Denkzettel verpassen wollte.“

So schätzt das Landgericht vorläufig die Hintergründe der Messerattacke ein.

Die zuständige Kammer des Landgerichts, vor der in der kommenden Woche das Verfahren eröffnet wird, kommt aber zu einer anderen Bewertung als die Staatsanwaltschaft: Abweichend von der Anklageschrift stuft sie die Tat nicht als Mord, sondern als Körperverletzung mit Todesfolge ein. „Nach vorläufiger Würdigung der Aktenlage hat die Kammer Zweifel an einem bestehenden Tötungsvorsatz bei Zufügung der Stiche“, so das Gericht auf Nachfrage. Aus Sicht der Kammer sei – auch vor dem Hintergrund der Rettungsbemühungen – eher anzunehmen, dass der Angeklagte den später Verstorbenen lediglich am Genitalbereich habe verletzen wollen, um ihm einen „symbolträchtigen Denkzettel“ zu verpassen. „Die abschließende Tatsachenfeststellung und die finale Beurteilung der Rechtslage bleiben jedoch der Hauptverhandlung vorbehalten“, heißt es abschließend aus Koblenz.