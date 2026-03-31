Eichens Ortsbürgermeister Dennis Kolb hat unserer Zeitung Rede und Antwort gestanden zu den geplanten wiederkehrenden Beiträgen die Hauptstraße in Eichen betreffend. Viele Bürger gehen derzeit auf die Barrikaden – denn es geht um viel Geld.
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In Eichen soll die Hauptstraße auf einem Teilstück von etwa 250 Metern kostspielig saniert werden – und Dutzende Bürger gehen deshalb auf die Barrikaden. Denn: 75 Prozent der Maßnahme sollen die Eichener Grundstückseigentümer selbst stemmen, den Rest die Gemeinde.