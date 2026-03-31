Hauptstraße in Eichen „Wurde noch kein Ausbau beauftragt oder ausgeschrieben“ Johannes Mario Löhr 31.03.2026, 12:40 Uhr

i Walter Ohm aus Eichen kann es nicht fassen: Wegen ein paar kleiner Schlaglöcher in der Hauptstraße, sagt er, wolle man dem Bürger nun wieder tief in die Tasche greifen. Er hat in Eichen eine Unterschriftenaktion gegen die Maßnahme gestartet. Johannes Mario Löhr

Eichens Ortsbürgermeister Dennis Kolb hat unserer Zeitung Rede und Antwort gestanden zu den geplanten wiederkehrenden Beiträgen die Hauptstraße in Eichen betreffend. Viele Bürger gehen derzeit auf die Barrikaden – denn es geht um viel Geld.

In Eichen soll die Hauptstraße auf einem Teilstück von etwa 250 Metern kostspielig saniert werden – und Dutzende Bürger gehen deshalb auf die Barrikaden. Denn: 75 Prozent der Maßnahme sollen die Eichener Grundstückseigentümer selbst stemmen, den Rest die Gemeinde.







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