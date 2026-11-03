Betzdorfer „Beamten-Affäre“
Worüber das Amtsgericht im Fall Brato vorab entscheidet
Eine Anklage muss nicht zwangsläufig zu einer Gerichtsverhandlung führen. Ob ein Hauptverfahren eröffnet wird, muss das zuständi
Eine Anklage muss nicht zwangsläufig zu einer Gerichtsverhandlung führen. Ob ein Hauptverfahren eröffnet wird, muss das zuständige Gericht entscheiden.
Arne Dedert/dpa. picture alliance/dpa

In der „Beamten-Affäre“ ist nach der Anklage der Staatsanwaltschaft gegen den früheren Verbandsgemeindebürgermeister Bernd Brato jetzt das Amtsgericht Betzdorf am Zug. Wird der Fall verhandelt? Diese Möglichkeiten hat die Justiz.

Lesezeit 2 Minuten
Muss sich Bernd Brato in der Betzdorfer „Beamten-Affäre“ vor Gericht verantworten? Derzeit prüft das Amtsgericht Betzdorf, ob es die Anklage der Staatsanwaltschaft Koblenz gegen den ehemaligen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain zulässt und das Hauptverfahren eröffnet.
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