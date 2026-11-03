In der „Beamten-Affäre“ ist nach der Anklage der Staatsanwaltschaft gegen den früheren Verbandsgemeindebürgermeister Bernd Brato jetzt das Amtsgericht Betzdorf am Zug. Wird der Fall verhandelt? Diese Möglichkeiten hat die Justiz.
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Muss sich Bernd Brato in der Betzdorfer „Beamten-Affäre“ vor Gericht verantworten? Derzeit prüft das Amtsgericht Betzdorf, ob es die Anklage der Staatsanwaltschaft Koblenz gegen den ehemaligen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain zulässt und das Hauptverfahren eröffnet.