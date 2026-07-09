Ab diesem Freitag wird die rechtsrheinische Bahnstrecke gesperrt. Über eine Strecke von 116 Kilometer fahren bis Dezember keine Züge mehr. Welche Auswirkungen hat das auf Bahnfahrende im Kreis Altenkirchen.
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Die Deutsche Bahn investiert in den kommenden Jahren viel in seine Infrastruktur. Ab Freitag, 10. Juli, ist die rechtsrheinische Bahnstrecke von Troisdorf bis runter nach Wiesbaden wegen Arbeiten bis Dezember 2026 gesperrt. Das hat auch Auswirkungen für Bahnreisende im Kreis Altenkirchen.