Bluttat in Betzdorf Wollte Angeklagter seine Noch-Ehefrau ermorden lassen? Markus Kratzer 11.03.2026, 13:00 Uhr

i Der Prozess gegen einen Mann aus Betzdorf hat am zweiten Tag eine unerwartete Entwicklung genommen. Jetzt steht auch der Vorwurf im Raum, dass der Angeklagte seine Noch-Ehefrau umbringen lassen wollte und dafür auf Sizilien einen Auftragsmörder engagiert hat. Markus Kratzer

Unerwarteter Prozessverlauf am Landgericht Koblenz: Hat ein Mann aus Betzdorf nicht nur versucht, seinen Sohn umzubringen, sondern hat er auch für einen geplanten Auftragsmord gezahlt, um seine Noch-Ehefrau loszuwerden?

Versuchter Mord, versuchter Totschlag – das wird Riccardo T. (alle abgekürzten Namen von der Redaktion geändert) aus Betzdorf zur Last gelegt. Er soll am 26. September des vergangenen Jahres seinem Sohn Francesco mit dem Messer lebensgefährliche Verletzungen zugefügt und mit der Klinge auch seine damalige Ehefrau schwer und seine Enkelin leicht verwundet haben.







