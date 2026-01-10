VG Altenkirchen-Flammersfeld Wollny möchte Spezialisierung der Feuerwehr ausbauen Annika Stock 10.01.2026, 08:00 Uhr

i André Wollny war 13 Jahre Wehrführer des Löschzugs Oberlahr. Nun hat er das Amt des VG-Wehrleiters inne. Annika Stock

Im Dezember hat André Wollny den Staffelstab als neuer VG-Wehrleiter Altenkirchen-Flammersfeld von seinem Vorgänger Björn Stürz übernommen. Im Gespräch mit unserer Zeitung blickt Wollny auf anstehende Herausforderungen und Ziele.

Organisation, Planung und Herausforderungen liegen André Wollny am Herzen. Und natürlich schlägt sein Herz für die Feuerwehr. So lag es nicht fern, dass der 40-Jährige, der bereits 13 Jahre als Wehrführer des Löschzuges Oberlahr im Einsatz war, seinen Hut neben Mitbewerber Stefan Krämer für den Posten als VG-Wehrleiter in den Ring warf, nachdem der bisherige Leiter Björn Stürz im Herbst 2025 seine Amtsniederlegung erklärt hatte.







