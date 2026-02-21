FDP-Kandidat im Wahlkreis 1
Wollenweber: Gemeinsam an Lösungen arbeiten
Alexander Wollenweber geht für die FDP bei der Landtagswahl 2026 im Wahlkreis 1 ins Rennen.
Marina Walter / Hachenburg

Sechs Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 1 (Betzdorf/Kirchen) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Alexander Wollenweber. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Bewerber der FDP selbst vor.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Alexander Wollenweber tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 1 (Betzdorf/Kirchen) für die Partei FDP an.

