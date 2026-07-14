Wer sind die Elterntiere? Wolfswelpe aus Leuscheider Rudel tot aufgefunden Michael Fenstermacher 14.07.2026, 14:00 Uhr

i Ein weiblicher Welpe aus dem diesjährigen Wurf des Leuscheider Rudels wurde tot aufgefunden. Tanja Askani. picture alliance/dpa/SÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE

Gerade erst wurde bekannt, dass es beim ältesten Rudel im Westerwald wieder Wolfsnachwuchs gibt. Doch nun wurde bereits ein weiblicher Welpe tot aufgefunden. Eine DNA-Analyse soll weitere Erkenntnisse bringen.

Noch keine zwei Wochen ist die Nachricht alt, dass sich beim Leuscheider Rudel in diesem Jahr erneut Wolfsnachwuchs eingestellt hat. Doch nun wird bereits vermeldet, dass einer der Welpen aus dem diesjährigen Wurf tot aufgefunden wurde. Der Totfund des weiblichen Wolfswelpen erfolgte laut Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) am 7.







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