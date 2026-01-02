Arten- und Herdenschutz Wolfsübergriffe machen manchen Westerwäldern Angst Elmar Hering 02.01.2026, 12:00 Uhr

i Seitdem im Westerwald wieder Wölfe ansässig sind, reißen die Diskussionen nicht ab. dpa/Lino Mirgeler

Seit Jahren sind wieder Wölfe im Westerwald heimisch. Mindestens ebenso lange wird darüber diskutiert und gestritten, was das für die Menschen und die Weidetierhalter in der Region bedeutet. Versuch eines Jahresrückblicks.

Jüngste (teilweise noch nicht bestätigte) Risse, beispielsweise in Ingelbach, Fensdorf und Liebenscheid, führen auf grausame Weise vor Augen, dass große Beutegreifer wie der Wolf mittlerweile im Westerwald heimisch sind. Getötete Schafe und Damwild sind sozusagen die sichtbaren Fragezeichen, wenn es darum geht, ob und wie Wölfe in dieser dicht besiedelten Region leben können/sollen.







Artikel teilen

Artikel teilen