„Wolfssicherer“ Zaun bewahrt Schafe nicht vor Riss

Nach dem Riss dreier Schafe auf einer Weide nahe eines Kindergartens in Ingelbach steht nun ein Wolf als Verursacher fest. Das Koordinationszentrum Luchs und Wolf teilt außerdem mit: Der Herdenschutz war eigentlich ausreichend.
Drei seiner Lämmer hat Schafzüchter Mario Jung Mitte November tot und schlimm zugerichtet auf ihrer Weide in Ingelbach gefunden – ein Vorfall, der für Aufsehen sorgte, auch weil er sich unweit eines Kindergartens abspielte. Nun steht fest: Die seltenen Dorperschafe sind einem Wolfsriss zum Opfer gefallen.