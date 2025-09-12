Der Riss von zwei Stück Dammwild im Flammersfelder Tierpark durch einen Wolf hat im Nachgang nun Fragen zum ausreichenden Schutz des Herdenschutzzaunes aufgeworfen, den die Ortsgemeinde nach dem ersten Riss im Jahr 2021 extra hatte errichten lassen.

Die Ortsgemeinde Flammersfeld hat kürzlich durch einen bestätigten Wolfsriss zwei Stück Dammwild in ihrem beliebten Tierpark verloren – und das trotz eines Herdenschutzzaunes. Um diesen geht es nun auch, denn das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) beanstandet den Zaun als nicht ausreichend. Ein Vorwurf, den der Ortsbürgermeister entschieden zurückweist.

Doch was war passiert? Im Damwildgehege im Tierpark Flammersfeld hatte am 20. August erneut ein Wolf zugeschlagen. Das wurde mittlerweile auch per DNA-Analyse nachgewiesen (wir berichteten). Das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) teilte nach der Begutachtung vor Ort allerdings mit, dass im Flammersfelder Tierpark kein vollständig den Vorgaben des wolfsabweisenden Grundschutzes entsprechender Herdenschutz vorhanden gewesen sei. Auf Nachfrage unserer Zeitung, was genau an dem Zaun bemängelt wurde, bezog man sich seitens des Kluwo auf den Datenschutz und wollte keine näheren Auskünfte darüber geben. Ausstehend ist auch immer noch der Nachweis, welcher Wolf genau für den Riss verantwortlich ist.

Kluwo hatte den Zaun zunächst nicht bemängelt

„Die Kritik an unserem Zaun seitens des Kluwo kann ich so nicht stehen lassen“, sagt dagegen der Flammersfelder Ortsbürgermeister Manfred Berger und erläutert: „Am Tag des festgestellten Wolfsrisses wurde der angeblich nicht ausreichende Wolfsschutz seitens des anwesenden und den Schaden aufnehmenden Mitarbeiters des Kluwo nicht bemängelt.“

Laut Berger sei, nachdem im Herbst 2021 ein erster Wolfsriss im Tierpark belegt worden war, ein Herdenschutzzaun errichtet worden – und zwar durch ein entsprechendes Fachunternehmen. Dieser Zaun wurde sogar mit Mitteln des Landes Rheinland-Pfalz gefördert. Der Herdenschutzzaun wurde dann im Jahr darauf, also 2022, sogar noch erweitert, um allen Tieren im Tierpark Schutz vor dem Wolf und anderen Angreifern zu bieten. „Damals wurde die Anlage offensichtlich als ausreichend und den Vorgaben des wolfsabweisenden Grundschutzes entsprechend anerkannt“, macht Berger klar. Zudem werde sowohl die Zaunanlage als auch die technische Anlage ständig auf Funktionsfähigkeit überprüft.

i Ortsbürgermeister Manfred Berger ärgert sich über den Vorwurf des Kluwo, der Zaun im Tierpark entspreche nicht den Vorgaben des wolfsabweisenden Grundschutzes. Manfred Berger

Im Zeitraum danach seien weder am Zaun, noch an der technischen Ausrüstung Änderungen vorgenommen worden, die eine eventuelle Beeinträchtigung des Schutzes zur Folge hätten. Die Anlage werde nachts unter Strom gesetzt. Auch seien nach dem erneuten Wolfsriss am 20. August die Schaltzeiten der Stromzuführung geändert worden. So steht der Zaun jetzt von Abends, 20 Uhr, bis zum nächsten Morgen, 8 Uhr, unter Strom.

Immerhin seien die ausgebüchsten sechs Tiere schon nach ein bis zwei Tagen wieder ins Gehege zurückgekehrt. Ob man jetzt erneut an dem Zaun Änderungen vornehmen muss, ist für Berger fraglich. „Ich wüsste wirklich nicht, was wir da noch ändern sollten.“