Amt aus NRW zu Fotonachweis
Wolfsnachwuchs im Territorium des Leuscheider Rudels
Ein Wolf schaut hinter einem Baum hervor. (Symbolbild)
Ein Wolf schaut hinter einem Baum hervor. (Symbolbild)
dpa/Lino Mirgeler

Eine Wölfin mit Gesäuge tappt in eine Fotofalle des Landesamtes für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen. Damit ist der dritte Reproduktionsnachweis im laufenden Monitoringjahr bestätigt. Noch ist unklar, wie viele Welpen zur Fähe gehören.

Lesezeit 2 Minuten
Auf der Leuscheid fühlen sich Wölfe nach wie vor wohl – das bestätigt nun ein Bild einer Fotofalle des Landesamtes für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen, in die eine Wölfin mit Gesäuge getappt ist. „Der Nachweis erfolgte im nordrhein-westfälischen Teil des Wolfsterritoriums ,Leuscheid’, das grenzüberschreitend zu Rheinland-Pfalz liegt“, heißt es dazu vom Landesamt.
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