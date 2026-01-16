Experte Jörg Denzin gibt Tipps Wolfsbegegnung mit Hund: So sollten Halter reagieren Camilla Härtewig 16.01.2026, 12:00 Uhr

i Wie gefährlich ist der Wolf eigentlich? Und wie verhält man sich, wenn man einem begegnet? Das sind Fragen, die viele Menschen angesichts der zahlreichen Meldungen dieser Tage zu dem Wildtier beschäftigen. Alexander Heinl. Alexander Heinl/dpa

Der Westerwälder Hundeerzieher Jörg Denzin erklärt, warum Angst gegenüber dem Wolf bei der Gassirunde fehl am Platz ist. Zudem gibt er klare Tipps für Hundehalter bei Begegnungen mit dem Wildtier.

Nur wenige Tage nach der Attacke auf eine Schafherde am Steinkopf, bei der in Weitefeld 14 Tiere getötet und weitere verletzt wurden, kam es zu einer direkten Begegnung zwischen Mensch und Wolf. Während Ortsbürgermeister Karl-Heinz Keßler den Anblick der gerissenen Schafe als „Schlachtfeld“ beschrieb, erlebte der Förster und Jäger Denis Schöneich etwas völlig anderes: die Sichtung eines Wolfs auf dem stark frequentierten Paradiespfad, die er als ...







