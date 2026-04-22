Halterin erneut betroffen
Wolf könnte wieder Schafe in Herdorf gerissen haben
Symbolbild
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Bernd Weißbrod. Bernd Weißbrod/dpa

Erneut sind in Herdorf Schafe einem Übergriff zum Opfer gefallen. Es spricht viel für einen Wolf als Verursacher – so soll es dieselbe Tierhalterin getroffen haben wie vor circa vier Wochen. Ein verbesserter Zaun hat scheinbar nicht geholfen.

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Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind zu Wochenbeginn in Herdorf erneut zwei Schafe einem Wolfsangriff zum Opfer gefallen. Ein Schadensfall aus dem Stadtgebiet mit zwei toten Tieren wurde am Dienstag gemeldet und direkt begutachtet, wie das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) mitteilt.

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