Wohnungsbrand in Alsdorf schnell gelöscht

In der Zwischendecke breitete sich das Feuer rasch aus, doch in kurzer Zeit hatten die Feuerwehrleute den Brand in einem Wohnhaus in Alsdorf gelöscht. Das Gebäude befindet sich im Umbau – so waren keine Bewohner in Gefahr.
Lesezeit 1 Minute
Kaum war der Brand in der Betzdorfer Innenstadt am Dienstagabend gelöscht, mussten die Wehrleute am Dienstagmorgen wieder ausrücken. Um 9.12 Uhr wurden die Einheiten aus Alsdorf, Grünebach und das Hilfeleistungslöschfahrzeug (kurz HLF) aus Betzdorf zu einem kleinen Brand (Brand 1) alarmiert, wie Wehrleiter Markus Beichler unserer Zeitung berichtet.