Haus unbewohnt Wohnungsbrand in Alsdorf schnell gelöscht 19.11.2025, 19:30 Uhr

i Mit Lüftern wurde der Rauch aus dem Haus geblasen. Der Einsatz in Alsdorf am Mittwochvormittag dauerte gut eineinhalb Stunden. Markus Beichler/Feuerwehr Betzdorf-Gebhardshain

In der Zwischendecke breitete sich das Feuer rasch aus, doch in kurzer Zeit hatten die Feuerwehrleute den Brand in einem Wohnhaus in Alsdorf gelöscht. Das Gebäude befindet sich im Umbau – so waren keine Bewohner in Gefahr.

Kaum war der Brand in der Betzdorfer Innenstadt am Dienstagabend gelöscht, mussten die Wehrleute am Dienstagmorgen wieder ausrücken. Um 9.12 Uhr wurden die Einheiten aus Alsdorf, Grünebach und das Hilfeleistungslöschfahrzeug (kurz HLF) aus Betzdorf zu einem kleinen Brand (Brand 1) alarmiert, wie Wehrleiter Markus Beichler unserer Zeitung berichtet.







