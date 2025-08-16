Wie haben sich Zu- und Abwanderung im vergangenen Jahr im Kreis Altenkirchen entwickelt? Die Statistiker haben jetzt die Zahlen für 2024 vorgelegt. Und es gibt einige interessante Beobachtungen.

6220 Menschen sind im vergangenen Jahr in den Kreis Altenkirchen gezogen. Mit dieser Zahl wartet jetzt das Statistische Landesamt in Bad Ems auf. Nach diesen Angaben sind das 360 Personen weniger als 2023, als die Statistiker 6580 Zuzüge zählten – ein Rückgang von knapp 5,5 Prozent. Dem stehen 5556 Personen entgegen, die 2024 den Kreis Altenkirchen verlassen haben, 109 mehr als noch ein Jahr zuvor. Das entspricht einem Minus von knapp 2 Prozent. Der Ausländeranteil liegt demnach bei 42 Prozent (Zuzüge) beziehungsweise 36 Prozent (Fortzüge).

Der Wanderungssaldo, also die Differenz aus Zuzügen und Fortzügen, betrug im AK-Land im abgelaufenen Jahr 664. 2023 hatte er noch bei 1133 gelegen. In diesen Punkten folgt der Kreis in etwa dem Landestrend. Denn 2024 haben rund 149.500 Menschen Rheinland-Pfalz als neuen Wohnort auserkoren, 6 Prozent oder rund 9100 Menschen weniger als ein Jahr zuvor. Im Jahresverlauf verließen zudem rund 127.400 Menschen das Land, 1700 Menschen mehr als 2023. Im Saldo ergibt sich über das Jahr gesehen ein weiterhin beachtlicher Wanderungsgewinn von rund 22.100 Personen, der allerdings deutlich geringer ausfällt als in den beiden vorangegangenen Jahren. 2023 lag diese Differenz noch bei 32.900, 2022 sogar bei 70.500 Personen.

1641 Menschen aus dem Kreis verließen Deutschland

Doch wohin zog es die Menschen, die dem AK-Land Lebewohl sagten? Von den 5556 Personen, die dem Kreis 2024 den Rücken kehrten, verließen 4347 auch das Land Rheinland-Pfalz. Ein Jahr zuvor waren dies noch 4177. Umgekehrt hatten 4687 Personen, die es im vergangenen Jahr in den Kreis Altenkirchen zog, zuvor keinen Wohnsitz in unserem Bundesland. Ein Jahr zuvor waren dies 4883 Menschen. Richtet man den statistischen Fokus auf die nationale Ebene, so verließen 1641 Menschen (2023: 1642) mit dem Kreis Altenkirchen auch die Bundesrepublik. Dagegen kamen 1898 Menschen aus dem Ausland an Sieg und Wied, genau 69 Personen weniger als noch 2023.

Blicken wir noch etwas genauer über die nationalen Grenzen. Die Zahl der Zuzüge aus dem Ausland nach Rheinland-Pfalz (rund 83.400) ist laut Statistischem Landesamt wie bereits im Vorjahr gesunken – und zwar um rund 7000 Personen. Rund 88 Prozent beziehungsweise etwa 73.300 entfielen auf Menschen ohne deutschen Pass. Hierunter waren rund 11.200 aus der Ukraine, mehr als 10.900 aus Rumänien, rund 5700 aus Syrien sowie mehr als 3900 aus der Türkei.

Weitere große Gruppen ausländischer Zuwanderer entstammen den Ländern Polen und Bulgarien (jeweils rund 3700) und damit – neben Rumänien – zwei weiteren EU-Nationalitäten, für die seit 2011 beziehungsweise 2014 die uneingeschränkte Arbeitnehmerfreizügigkeit gilt. Eine weitere stark besetzte Zuwanderungsgruppe kommt mit annähernd 2400 Personen aus Indien nach Rheinland-Pfalz. Im Gegenzug wanderten in der Summe rund 48.400 Ausländer über die deutsche Grenze fort. Im Saldo ergibt sich damit ein – wie es im Statistikerdeutsch heißt – Zuwanderungsüberschuss von rund 24.900 Ausländern.

Aus anderen Regionen Deutschlands kamen nach Angaben der Landesbehörde im Jahr 2024 rund 66.200 Personen nach Rheinland-Pfalz. Das waren knapp 3 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Im gleichen Zeitraum verlegten rund 65.100 Rheinland-Pfälzer ihren alleinigen beziehungsweise ihren Hauptwohnsitz in eines der anderen Bundesländer. Das waren 1,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Daraus resultiert – bei im Vergleich zum Vorjahr insgesamt niedrigerem Wanderungsvolumen – ein leichtes Zuwanderungsplus von rund 1100 Personen. Aus den angrenzenden Ländern mit Ausnahme des Saarlands wanderten wie schon in den Vorjahren erneut mehr Personen zu als dorthin fortzogen. In der Summe ergibt sich mit den direkten Nachbarn Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg ein Wanderungsplus in Höhe von mehr als 2500 Personen.

Fast alle Städte und Landkreise melden ein Plus

In fast alle kreisfreien Städte und Landkreise (mit Ausnahme der Stadt Speyer, dem Kreis Kusel und dem Eifelkreis Bitburg-Prüm) zogen mehr Menschen zu als fort. Das stärkste Zuwanderungsplus der 24 Landkreise verzeichneten Ahrweiler, Mayen-Koblenz (jeweils plus rund 1400 Personen) und Neuwied (plus rund 1300 Personen). Die höchsten wanderungsbedingten Bevölkerungszuwächse unter den kreisfreien Städten verzeichneten Ludwigshafen (plus rund 1500 Personen) und die Landeshauptstadt Mainz (plus rund 800 Personen).

Worauf die Statistiker aber auch hinweisen: Der positive Wanderungssaldo gleicht den negativen Saldo aus Geburten und Sterbefällen mehr als aus. Unterm Strich wuchs die Bevölkerungszahl in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr um rund 4400 auf den seit Landesgründung höchsten Wert von 4.129.569 Menschen. Der Bevölkerungszuwachs entspricht volumenmäßig in etwa der Einwohnerzahl der Stadt Rennerod.

Woher die Zahlen kommen

Die Daten der Wanderungsstatistik werden dem Statistischen Landesamt von den Einwohnermeldebehörden zur Verfügung gestellt. Einwohnermeldebehörden sind in Rheinland-Pfalz die 170 Verwaltungen der kreisfreien Städte, verbandsfreien Gemeinden sowie der Verbandsgemeinden. red