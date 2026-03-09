Tourneestation in Wissen
Wohlfühlmomente mit Charly Klauser im Kulturwerk
Für die Kölner Multiinstrumentalistin Charly Klauser sind Auftritte in Wissen immer etwas ganz Besonderes. Das war auch jetzt im
Für die Kölner Multiinstrumentalistin Charly Klauser sind Auftritte in Wissen immer etwas ganz Besonderes. Das war auch jetzt im Kulturwerk wieder zu spüren.
Elmar Hering

Sie ist im Fernsehen genauso zu Hause wie im Tonstudio, kennt kleine Bühnen und große Festivals. Charly Klauser, die Musikerin mit den türkis-blauen Haaren, gastierte jetzt zum zweiten Mal im Kulturwerk. In Wissen hat sie aber schon öfter gespielt.

Lesezeit 2 Minuten
Ein Wiedersehen mit der großartigen Kölner Musikerin Charly Klauser gab es jetzt im Wissener Kulturwerk. Knapp eineinhalb Jahre nach ihrem letzten Auftritt machte sie mit ihrer Band erneut Station an der mittleren Sieg, diesmal auf der aktuellen „Willkommen im Leben“-Tour.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren