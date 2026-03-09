Tourneestation in Wissen Wohlfühlmomente mit Charly Klauser im Kulturwerk Elmar Hering 09.03.2026, 14:30 Uhr

i Für die Kölner Multiinstrumentalistin Charly Klauser sind Auftritte in Wissen immer etwas ganz Besonderes. Das war auch jetzt im Kulturwerk wieder zu spüren. Elmar Hering

Sie ist im Fernsehen genauso zu Hause wie im Tonstudio, kennt kleine Bühnen und große Festivals. Charly Klauser, die Musikerin mit den türkis-blauen Haaren, gastierte jetzt zum zweiten Mal im Kulturwerk. In Wissen hat sie aber schon öfter gespielt.

Ein Wiedersehen mit der großartigen Kölner Musikerin Charly Klauser gab es jetzt im Wissener Kulturwerk. Knapp eineinhalb Jahre nach ihrem letzten Auftritt machte sie mit ihrer Band erneut Station an der mittleren Sieg, diesmal auf der aktuellen „Willkommen im Leben“-Tour.







Artikel teilen

Artikel teilen