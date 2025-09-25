Störstoffen auf der Spur Wofür die Altpapiertonne im AK-Land herhalten muss 25.09.2025, 17:00 Uhr

i Altpapier, Pappe und Kartonagen fallen zuhauf an - auch im Kreis Altenkirchen. Doch was werfen die Menschen an Sieg und Wied tatsächlich in die blauen Tonnen? Patrick Seeger. picture alliance / dpa

Was landet so alles in den blauen Papiertonnen im Kreis Altenkirchen? Dazu sind jüngst die Ergebnisse einer Untersuchung vorgestellt worden. Wir haben mithilfe des Abfallwirtschaftsbetriebs mal etwas genauer in die Behälter geschaut.

Kreis Altenkirchen. In Betzdorf, Gebhardshain, Altenkirchen und Wissen hat ein Institut im Frühjahr den Inhalt der Papiertonnen untersucht – im Auftrag des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) des Kreises. Das Ergebnis der stichprobenartigen Erhebung: 50 Prozent Verpackungen landen in den blauen Behältern, 45,6 Prozent klassisches Altpapier und 4,4 Prozent Störstoffe – immer bezogen auf das Gewicht.







