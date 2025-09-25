Was landet so alles in den blauen Papiertonnen im Kreis Altenkirchen? Dazu sind jüngst die Ergebnisse einer Untersuchung vorgestellt worden. Wir haben mithilfe des Abfallwirtschaftsbetriebs mal etwas genauer in die Behälter geschaut.
Lesezeit 3 Minuten
Kreis Altenkirchen. In Betzdorf, Gebhardshain, Altenkirchen und Wissen hat ein Institut im Frühjahr den Inhalt der Papiertonnen untersucht – im Auftrag des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) des Kreises. Das Ergebnis der stichprobenartigen Erhebung: 50 Prozent Verpackungen landen in den blauen Behältern, 45,6 Prozent klassisches Altpapier und 4,4 Prozent Störstoffe – immer bezogen auf das Gewicht.