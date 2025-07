Etwas abgelegen unterhalb des Ortes Katzwinkel liegt der Hof Ebertseifen. Dort, wo früher Hühner, Rinder und andere Nutztiere ihr Domizil hatten, haben seit dem Jahre 2002 viel kleinere Arten ihr Zuhause gefunden. Damals erwarb der Niederfischbacher Apotheker Peter Merzhäuser das Gehöft samt einem 20 Hektar großen Areal. Seine Idee: Mittels Renaturierung einen Lebensraum schaffen für Amphibien, Vögel und Insekten.

Fünf Jahre später wurde hier der Verein „Ebertseifen Lebensräume“ gegründet und heute kann die etwa 200 Mitglieder zählende Gemeinschaft auf beachtliche Erfolge blicken: „Wir kaufen Flächen und machen darauf eigenen Naturschutz“, sagt der ehemalige Förster Reinhard Zens. Er, Peter Merzhäuser, Birgit Hausherr und Viktor Fieber bilden den Vorstand mit dem Ziel, viele Tier- und Pflanzenarten, die aufgrund ökologischer Veränderungen verschwunden waren, wieder anzusiedeln.

i Peter Merzhäuser vor einer Zuchtstation, in der Amphibien wie Frösche, Gelbbauchunken und Eidechsen gezüchtet werden, um diese zur Aussiedlung vorzubereiten. Thomas Hoffmann

Das Rezept hierfür lautet Vielfalt: „Wir haben eine gute Mischung aus Streuobstwiesen, vollkommen naturbelassenen Arealen und Gewässern unterschiedlichster Charaktere“, schildert Merzhäuser die Mannigfaltigkeit der verschiedenen Gebiete, auf denen der Verein tätig ist. Als Riesenerfolg verbuchen die Naturliebhaber vor allem den Kauf von Tüschebachsweiher in Niederfischbach samt Areal im Jahre 2018, den sie dank der Unterstützung der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz erwerben konnten. Amphibien wie Laubfrosch, Gelbbauchunke und Kammmolch haben sich dort bereits wieder angesiedelt.

Dies gelingt auch dank der Vorbereitungen am Hof Ebertseifen, denn dort werden sogenannte Projekte gestartet, was bedeutet, dass zunächst gezüchtet und dann ausgesetzt wird. Aber das ist nur ein Aspekt, denn stimmt erst einmal die Ökologie im Gewässer und am Boden, zieht es auch andere Tiere, die in der Nahrungskette höher stehen, in das Gebiet: „Im Prinzip finden wir bei jeder Tierklasse besondere Arten: Tüpfelsumpfhuhn, Wasserralle, Eisvogel, Schwarzstorch, Baumvogel und Neuntöter“, zählt Merzhäuser einige davon auf.

Birgit Hausmann fügt hinzu, dass Siebenschläfer, Hasel- und Zwergmaus in den Gebieten ebenfalls heimisch geworden sind, und Viktor Fieber geht noch weiter: „Wir haben inzwischen auch Arten hier, die es teilweise noch nie hier gegeben hat“, sagt er und führt als Beispiel Gottesanbeterinnen an. Auch Schmetterlinge wie der Schwalbenschwanz und der Ameisenbläuling fühlen sich wohl in den vom Verein geschaffenen Naturräumen.

„Uns geht es nicht so sehr um Einzelarten, sondern um Biodiversität.“

Vereinsvorsitzender Peter Merzhäuser

Indes ist die Zuwanderung von Exoten ein Nebeneffekt. „Uns geht es nicht so sehr um Einzelarten, sondern um Biodiversität“, beschreibt Merzhäuser das Hauptziel, wobei er das Augenmerk vor allem auf die „sinnvolle Wiederansiedelung“ legt, denn alle Amphibien sind nach seiner Aussage „hoch bedroht“, insbesondere Arten wie Erdkröte und Grasfrosch, die es kühler lieben.

Voraussetzung für den Erfolg sind unter anderem verschiedene Gewässer, die der Verein teilweise selbst anlegt, beispielsweise auf dem 20 Hektar großen Gebiet am Hof Ebertseifen. In vielen kleinen Teichen können dort Amphibien laichen. Das funktioniert natürlich nur, weil der Verein Eigentümer ist: „Der absolute Schwerpunkt ist der Flächenkauf, wir investieren in eine naturstabile Zukunft“, sagt Zens.

i In verschiedenen Zuchtstationen werden Eidechsen, Gelbbauchunken, Grasfrösche und andere Amphibien gezüchtet, um sie zur Aussiedlung vorzubereiten. Thomas Hoffmann

Diese Zukunft haben die Macher auch beim jüngsten Kauf von Grundstücken in Kooperation mit der Maxwäll-Energiegenossenschaft im Bereich Oberasdorf im Blick. „Die Chemie passt, und wir freuen uns darauf, gemeinsam weitere Projekte zu verwirklichen“, beschreibt Zens, der zusammen mit seinen Mitstreitern jede Menge Idealismus und Tatkraft aufbringt, um die heimische Natur wieder zu einem lebenswerten Raum voller Artenvielfalt zu machen: ein Ansinnen mit Erfolg.

Davon können sich Interessierte am Sonntag, 17. August, beim Tag der offenen Tür am Hof Ebertseifen in Katzwinkel überzeugen.