Von wegen steifer Unnahbarkeit: Die Einführung des neuen Kripo-Chefs in Betzdorf – und die Verabschiedung seines Vorgängers – waren von Menschlichkeit und Stolz auf die „eigene Mannschaft“ geprägt.
So stellen sich Außenstehende nicht unbedingt die Einführung eines neuen Leiters der Kriminalinspektion Betzdorf samt Verabschiedung des Vorgängers vor. Klar, es waren viele Uniformen zu sehen, als der „Neue“, Jens Kugelmeier, und der „Alte“, Marcel Schneider, Willkommen geheißen und in ihr neues Amt verabschiedet wurden – aber von steifer Unnahbarkeit war keine Spur wahrzunehmen an diesem besonderen Vormittag im großen Saal der Betzdorfer ...