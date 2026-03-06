Kriminalinspektion Betzdorf Wo Menschlichkeit Führung ausmacht Daniel-D. Pirker 06.03.2026, 18:00 Uhr

i Jens Kugelmeier (von links) wurde feierlich in das Amt des Leiters der Kriminalinspektion Betzdorf von Polizeipräsident Jürgen Süß eingeführt, während er den Vorgänger, Marcel Schneider, verabschiedete. Daniel-D. Pirker

Von wegen steifer Unnahbarkeit: Die Einführung des neuen Kripo-Chefs in Betzdorf – und die Verabschiedung seines Vorgängers – waren von Menschlichkeit und Stolz auf die „eigene Mannschaft“ geprägt.

So stellen sich Außenstehende nicht unbedingt die Einführung eines neuen Leiters der Kriminalinspektion Betzdorf samt Verabschiedung des Vorgängers vor. Klar, es waren viele Uniformen zu sehen, als der „Neue“, Jens Kugelmeier, und der „Alte“, Marcel Schneider, Willkommen geheißen und in ihr neues Amt verabschiedet wurden – aber von steifer Unnahbarkeit war keine Spur wahrzunehmen an diesem besonderen Vormittag im großen Saal der Betzdorfer ...







