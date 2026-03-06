Kriminalinspektion Betzdorf
Wo Menschlichkeit Führung ausmacht
Jens Kugelmeier (von links) wurde feierlich in das Amt des Leiters der Kriminalinspektion Betzdorf von Polizeipräsident Jürgen S
Jens Kugelmeier (von links) wurde feierlich in das Amt des Leiters der Kriminalinspektion Betzdorf von Polizeipräsident Jürgen Süß eingeführt, während er den Vorgänger, Marcel Schneider, verabschiedete.
Daniel-D. Pirker

Von wegen steifer Unnahbarkeit: Die Einführung des neuen Kripo-Chefs in Betzdorf – und die Verabschiedung seines Vorgängers – waren von Menschlichkeit und Stolz auf die „eigene Mannschaft“ geprägt.

Lesezeit 4 Minuten
So stellen sich Außenstehende nicht unbedingt die Einführung eines neuen Leiters der Kriminalinspektion Betzdorf samt Verabschiedung des Vorgängers vor. Klar, es waren viele Uniformen zu sehen, als der „Neue“, Jens Kugelmeier, und der „Alte“, Marcel Schneider, Willkommen geheißen und in ihr neues Amt verabschiedet wurden – aber von steifer Unnahbarkeit war keine Spur wahrzunehmen an diesem besonderen Vormittag im großen Saal der Betzdorfer ...

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren