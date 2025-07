Mit einem wichtigen Entwurf hat sich der Rat der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld in seiner jüngsten Sitzung befasst – genauer gesagt handelt es sich eher um einen langwierigen Prozess, der noch ganz am Anfang steht. Gemeint ist der einheitliche Flächennutzungsplan für die vor fünf Jahren fusionierte Verbandsgemeinde.

Nach eingehender Präsentation und Stellungnahmen aller Fraktionen hat der VG-Rat mehrheitlich (sechs Nein-Stimmen aus der AfD-Fraktion) den Aufstellungsbeschluss gefasst. Zudem wurde das Verfahren einstimmig in die vorgeschriebene Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung geschickt.

Von Fachbüro erstellt

Dass die Erstellung jedes Flächennutzungsplanes (FNP) ein aufwendiges Unterfangen darstellt, steht außer Frage. Deshalb hatte sich die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld externen Sachverstand ins Boot geholt und das Büro Enviro-Plan aus der Nähe von Bad Kreuznach beauftragt. Dessen Mitarbeiter Martin Müller und Henrik Illing stellten den Entwurf vor, in dem zum Beispiel auch die Interessen von Natur- und Gewässerschutz zu berücksichtigen sind, ebenso Vorrangflächen für Land- und Forstwirtschaft sowie für regenerative Energien. Freilich spielen auch die Gemeinden eine Rolle, mit Blick auf deren zukünftige Entwicklung gelte die von Bund und Land vorgegebene Richtlinie „Innen- vor Außenentwicklung“.

Laut der von Müller nachvollziehbar dargelegten FNP-Planung dürfte die Verbandsgemeinde bis 2040 etwa 52,5 Hektar Fläche für Wohnbauzwecke freigeben. Gegenwärtig sind für diesen Zweck 42 Hektar vorgesehen, zuzüglich 7,5 Hektar an Mischbauflächen. Bliebe eine Reserve von etwa 3,0 Hektar. Ferner sieht der FNP-Entwurf knapp 50 Hektar für Gewerbeflächen vor (vorwiegend in den zentralen Orten Altenkirchen, Flammersfeld und Horhausen sowie in Fiersbach, Weyerbusch und Mammelzen).

Die Flächenbevorratung ginge im Wesentlichen zulasten der Landwirtschaft (minus 86 Hektar). Andererseits würden die bäuerlichen Betriebe davon profitieren, dass der neue FNP-Entwurf die Flächenbeanspruchung insgesamt um etwa 30 Hektar vermindert.

Was die Fraktionen dazu sagten

Torsten Löhr (CDU) sprach von einem „bedeutenden Punkt“ und dem Beginn eines 15 bis 20 Jahre währenden Prozesses. Er verglich die Aufstellung des FNP mit dem Weg zum Führerschein, so sei etwa die nun folgende öffentliche Beteiligung so etwas wie die erste Fahrstunde. Es gehe darum, Raumangebote für junge Familien, für Gewerbe, aber auch für Natur und Energiegewinnung unter einen Hut zu bekommen, schließlich sei der FNP „kein Selbstzweck“. Frank Bettgenhäuser (SPD) betonte, dass die Schaffung von Wohnraum nicht immer mit Neubau gleichgesetzt werden müsse („die Dörfer unterscheiden sich durch ihre Ortskerne, nicht durch ihre Neubaugebiete“). Letztlich müsse der FNP ein taugliches Instrument für die rund 36.000 Einwohner in der VG sowie für deren Kinder und Enkel sein. Nichts sei in Stein gemeißelt: „Der Plan ist ein Plan – und kein Befehl.“

Kritik kam von Stephanie Bärhausen (AfD): zu geringe Vorbereitungszeit, mangelnde Selbstbestimmung der Ortsgemeinden. Sie musste sich allerdings eine deutliche Widerrede von Bürgermeister Fred Jüngerich anhören, der dezidiert das gesamte Gefüge der überörtlichen Raumordnungs- und der kommunalen Flächennutzungsplanung erläuterte. Im Sinne der Transparenz binde die VG ihre Ortsgemeinden frühzeitig ein: „Wer jetzt dagegen stimmt, der stimmt gegen die bauliche und nichtbauliche Entwicklung der VG in den nächsten 20 Jahren.“ Auch Thomas Seger (CDU) erwiderte in Richtung AfD: „Nur dagegen sein bei allem reicht nicht aus.“

Die übrigen Sprecher bekundeten die Zustimmung ihrer Fraktionen. Er sei ein absoluter Gegner nicht notwendiger Flächenversiegelung, bekundete etwa Michael Liedigk (FWG). Jürgen Salowsky (Grüne) wünschte sich einen Bewusstseinswandel in Deutschland, weg vom Ideal des Einfamilienhauses. Er appellierte an die Ortsgemeinderäte, den FNP mit Fantasie und Weitblick zu beraten. Auch Johannes Noll (FDP) plädierte für einen „verantwortungsvollen Umgang“ mit den Flächen.