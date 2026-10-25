„Rocktober-Jam“ in Wissen Wo Jungmusiker Rock-Legenden auferstehen lassen Thomas Hoffmann 25.10.2026, 12:45 Uhr

i Die Fourgreeds, hierzulande schon eine bekannte „Marke“, stellten ihre Vielseitigkeit und ihr Können am Freitagabend mit tollen Songs und in mitreißender Mimik und Gestik erneut unter Beweis. Thomas Hoffmann

Nirvana oder ACDC – Bands der Kreismusikschule ließen die Songs der Legenden auferstehen und zeigten ihr Können. Unser Reporter ist von der jüngsten Auflage der „Rocktober-Jam“ im Wissener Kulturwerk nachhaltig begeistert. Das hat Gründe.

Das Foyer des Wissener Kulturwerks war am Freitagabend (beinahe) zu klein. Das lag nicht nur an der Tatsache, dass viele Besucher den Raum füllten, sondern vor allem an der musikalischen Energie der vier Bands der Kreismusikschule Altenkirchen beim diesjährigen „Rocktober-Jam“.







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