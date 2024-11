Nach Angaben der Polizei besucht die Jugendliche die Berufsbildende Schule (BBS) in Betzdorf. Am Freitag, gegen 13 Uhr, ist sie nach der Schule nicht sofort nach Hause gegangen. Laut Zeugenangaben habe sie sich nachmittags noch im Bereich Betzdorf aufgehalten. Danach verliert sich die Spur der Schülerin, und es kann nicht nachvollzogen werden, wo sie die zurückliegenden Tage verbracht hat. Bei ihren Eltern gilt Marie-Sophie als sehr zuverlässig.

Die Jugendliche ist 1,68 Meter groß, hat blonde Haare, blaue Augen und eine schlanke Statur. Fotos sind auf der Internetseite zu finden.

Die Vermisste hat zurzeit kein Mobiltelefon bei sich. Die Überprüfungen von Kontaktpersonen haben bislang nicht zur Feststellung des Aufenthaltsortes der 16-jährigen Schülerin.

Das Polizeipräsidium Koblenz geht derzeit nicht von einer konkreten Gefahr aus, wie ein Sprecher auf Anfrage unserer Zeitung betont. „Dennoch ermitteln wir in alle Richtungen und sind dankbar für jeden Hinweis“, so ein Sprecher weiter. Wer etwas über den Verbleib von Marie-Sophie Sylvester sagen kann, sollte sich an die Polizeiinspektion Betzdorf, Telefon 02741/9260 oder jede andere Polizeidienststelle wenden.