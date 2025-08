Die deutsche Wirtschaft steht vor der Gefahr eines dritten Rezessionsjahres in Folge – etwas, das es in der Geschichte der Bundesrepublik bisher noch nicht gegeben hat. Und diese Probleme im Großen schlagen durch bis vor die heimische Haustür. Dies ist eine Erkenntnis aus einem Gespräch, das Vertreter der Industrie- und Handelskammer (IHK) im Kreis Altenkirchen exklusiv mit unserer Zeitung geführt haben. Für Regionalgeschäftsführerin Kristina Kutting, Regionalberater Frederik Fein sowie die Regionalbeiratsmitglieder Thomas Bellersheim (Neitersen), Moritz Schumacher (Eichelhardt) und Volker Hammer (Altenkirchen) stimmen dabei die Rahmenbedingungen nicht, die heimische Betriebe vorfinden. Betriebe, so sagen sie unisono, die aus Liebe zur Region an ihrer Standorttreue festhalten wollen.

„Wir merken die Kaufzurückhaltung der Menschen, aber wir sind von der heimischen Kundschaft abhängig“, formuliert es Volker Hammer (Wällersport). „Die Energiekosten in Deutschland sind zu hoch, sie betragen das sieben- bis achtfache dessen, was in den USA anfällt“, ergänzt Moritz Schumacher (Group Schumacher). „Wir können unser Land nicht komplett auf Dienstleistung umstellen. Wenn wir uns fragen, wie wir unseren Wohlstand sichern können, geht das nur über Hi-Tech“, ist der Geschäftsführer eines führenden Unternehmens in der Landtechnik überzeugt. Und Thomes Bellersheim, Geschäftsführer der Bellersheim GmbH, blickt mit Sorge darauf, dass sich die Babyboomer-Jahrgänge nach und nach in die Rente verabschieden. „Wir werden irgendwann leere Regale sehen, weil es keine Berufskraftfahrer mehr gibt“, ist der Vizepräsident der IHK Koblenz überzeugt.

Überbordende Bürokratie als „Dauerbrenner“

Nur drei Aspekte, die in der Runde zur Sprache kommen. Auch die Erhöhung des Mindestlohns, das Ziel von Rheinland-Pfalz, ab 2040 klimaneutral zu sein, oder auch die Auswirkungen des Zolldeals der EU mit den USA auf die heimische Wirtschaft sind mehr oder weniger „Unbekannte“ in einer Gleichung, die für die heimischen Unternehmen irgendwie noch aufgehen muss. Und immer wieder flammt in dem Austausch ein „Dauerbrenner“ auf: das Stöhnen über eine überbordende Bürokratie, deren Abbau sich (theoretisch) alle in der Politik auf die Fahnen schreiben, bei der Umsetzung aber keiner in die erste Reihe drängt. „Wir brauchen endlich weniger Bürokratie, am liebsten gestern“, so Hammer.

Wo es hier „praktischen“ Nachholbedarf gibt, offenbart konkret eine Studie zum Gewerbeflächenbedarf im Landkreis Altenkirchen, deren Ergebnisse Kristina Kutting und Frederik Fein vorstellten. Dass eine Verfügbarkeit von Flächen zur Expansion eines Unternehmens im AK-Land ein Thema bleibt, untermauern 43 Prozent der Anfang des Jahres befragten Unternehmen, die künftig weitere gewerbliche Flächen benötigen – 92 Prozent davon in einem Radius von maximal zehn Kilometern zum bestehenden Standort. Bei fast jedem zweiten Betrieb, der sich vergrößern möchte (46 Prozent), ist der Bedarf kurzfristig – innerhalb eines Jahres oder sogar akut. Die Krux, auch das geht aus der Umfrage hervor: eine Baureife der Fläche innerhalb weniger Monate wird neben der Breitbandanbindung zwar als einer der wichtigsten Standortfaktoren benamt, die Umsetzung eines Bauvorhabens zieht sich aber nicht selten in die Länge.

Ins Gespräch mit der Politik kommen

„Wir sind froh, dass wir die Ergebnisse der Studie bei einer Bürgermeisterdienstbesprechung im Herbst präsentieren können, um mit der Kommunalpolitik und den Ortsbürgermeistern ins Gespräch zu kommen“, setzt Kutting große Hoffnungen darauf, dass die Erkenntnisse der Umfrage nicht ungehört bleiben. „Die Ortsgemeinden haben die Planungshoheit, wenn es um die Ausweisung von Gewerbeflächen geht. Wir würden uns wünschen, dass sie die Betriebe mit einbinden und gemeinsam den Bedarf ermitteln“, so die Regionalgeschäftsführerin für die Kreise Altenkirchen und Neuwied. Die Beiratsmitglieder unterstreichen diese Notwendigkeit, mit der Politik im Dialog zu sein. „Verfahren müssen sich radikal verkürzen“, fordert Bellersheim.

So wichtig ist ehrenamtliches Engagement

Das Ehrenamt, so macht es IHK-Vize Thomas Bellersheim deutlich, nimmt im Kammerbezirk Koblenz eine zentrale Rolle ein. Dies reicht von der Vollversammlug, die im kommenden Jahr neu gewählt wird, über die Arbeit in den Regionalbeiräten („Hier gab es die Anstöße für die Kampagne ,Anschluss Zukunft’ und die Ausbildungsmesse Abom“) bis hin zu 3300 Prüfern, die sich ehrenamtlich in den Ausbildungsprozess einbringen. Netzwerken und austauschen prägen demnach in verschiedenen Bereichen das Miteinander, so etwa auch bei den Wirtschaftsjunioren. Unter diesem Dach kommunizieren junge Unternehmer und Führungskräfte unter 40 Jahre über Themen wie den optimalen Geschäftsablauf („best practice“), IT oder Sicherheit der Netzwerke. kra