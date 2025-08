Was passiert, wenn man dengelt? Diese Frage beantwortete Erich Schäfer aus Almersbach in der Museumsscheune Helmenzen. Der 79-Jährige freute sich bei einem Aktionstag über regen Zuspruch und das Interesse an seinem Hobby, nämlich das Schärfen von Sensen. Einige der Besucher brachten ihre Sensen von zu Hause mit und waren begeistert, dass noch jemand mit dem Rundhammer umgehen kann.

Erich ist ein Multitalent und auf dem Bauernhof groß geworden. Viele Jahre arbeitete er im Papiersaal der Firma Jagenberg, später Ahlstrom, in Almersbach und bewegte dort tonnenschwere Paletten und Rollen. Ob Kalanderwalzen- oder Pufferpapier, ihm war nichts zu schwer. Er wird von seiner Frau Doris begleitet, die ihn tatkräftig unterstützt. Eines seiner Hobbys ist das Sammeln von Krippen, die er meist selbst gebastelt hat. Wegen seiner ruhigen und sachlichen Art wird er von vielen geschätzt und gilt als Vorbild. Einer seiner Kollegen hat einen Doppelgänger von ihm in Frankreich entdeckt. So hat er als Künstlernamen Michel Lacour aus Lalinde an der Dordogne bekommen, ebenfalls ein ehemaliger Mitarbeiter der Papierfabrik Sibille-Dalle.

i Mit dem Rundhammer wird die Sense "gedengelt". [cid] Erich Schäfer bei der Arbeit. [cid] Der 79-Jährige ist ein Multitalent, auf einem Bauernhof in Helmenzen groß geworden. Geht nicht, gibt es bei ihm nicht. Wie es früher auf einem Bauernhof üblich war, hat er keinen Beruf erlernt, hat sich aber vieles angeeignet, zumal er in einem Handwerksbetrieb, der Papierfabrik Jagenberg in Almersbach, seine berufliche Karriere Karriere hatte. [cid] Das Zuggeschirr für Ochs und Pferd ist Teil der Ausstellung in der Museumsscheune in Helmenzen. [cid] Die Bauerstochter in Westerwälder Tracht, originalgetreu nachgeahmt, empfängt die Besucher der Museumsscheune. Fotos (5): Werner Klak Werner Klak

Die Aktion rund um das Dengeln passt gut in das Konzept der Museumsscheune, in der Helmut Wagner und Andreas Koppers den Besuchern gern zeigen, wie es früher auf den Bauernhöfen zuging. Die Ausstellung befindet sich in einer alten Scheune auf zwei Etagen. Im Erdgeschoss sind Geräte für die Wiesen-, Wald- und Feldbestellung sowie zur Weiterverarbeitung der Ernte ausgestellt. Sie stammen noch aus einer Zeit ohne Motoren und Elektrizität. Erst später wurden die Zugtiere durch Traktoren abgelöst und die Handarbeit durch Maschinen ersetzt.

Die Museumsscheune im Gartenweg 3 ist von Mai bis September, jeden ersten und dritten Sonntag im Monat sowie an Feiertagen jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Parkmöglichkeit ist am Gasthaus Westerwälder Hof.